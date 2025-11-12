ТСН у соціальних мережах

Іванна Онуфрійчук в річницю шлюбу показала фото розкішного весілля з коханим-бізнесменом

Зворушлива світлина зірки з червоними трояндами та сином Адамом заінтригувала шанувальників.

Злата Ковтун
Іванна Онуфрійчук з чоловіком Алмазом

Іванна Онуфрійчук з чоловіком Алмазом / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук святкує особливу дату — річницю весілля зі своїм чоловіком Алмазом.

З цієї нагоди зірка спершу заінтригувала шанувальників ніжною світлиною, на якій були розкішні букети з червоних троянд та їхній син Адам. У своїх Instagram-сториз Іванна поділилася зворушливими словами про цей день:

«Цього дня наше кохання отримало свій офіційний статус. Чотири роки тому, в Києві, ми сказали одне одному «Так!» Цього дня наше кохання отримало свій офіційний статус», — розчулила фанів знаменитість.

Сториз Іванни Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Сториз Іванни Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

На наступних кадрах Іванна показала їхнє розкішне весілля. На знімках телеведуча позує в ніжних обіймах з коханим. Зірка також поділилася, що ця дата особлива не лише для них із Алмазом, а й для їхнього маленького Адама, адже відтоді вони стали повноцінною родиною. Також Іванна додала, що зараз її обранець знаходиться у відрядженні, проте все одно приділив увагу та час, щоб згадати щасливу дату для подружжя.

Сториз Іванни Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Сториз Іванни Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Сториз Іванни Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Сториз Іванни Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Сториз Іванни Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Сториз Іванни Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Нагадаємо, нещодавно Іванна Онуфрійчук поділилася рідкісними сімейними кадрами з сестрами, показавши теплі моменти спільного дозвілля. Шанувальників особливо здивувала різниця у віці між дівчатами та їхня неймовірна схожість.

