Іванна Онуфрійчук вагітна первістком і показала чималий округлий животик

Українська ведуча Іванна Онуфрійчук повідомила радісну новину, що вагітна первістком.

Про майбутнє поповнення в родині знаменитість розповіла в Instagram. Іванна опублікувала кадри, на яких позує разом із чоловіком, бізнесменом Алмазом. Ведуча продемонструвала чималий вагітний животик.

Іванна Онуфрійчук вагітна / Фото: viva.ua

"Наша найбільша мрія, що здійснюється, і наповнює світлом нову сторінку нашої історії", - поділилася ведуча.

Іванна Онуфрійчук також дала інтерв'ю для Viva! і знялася з чоловіком у фотосесії. Знаменитість поділилася, що вони з коханим неабияк щасливі, що незабаром стануть батьками.

Іванна Онуфрійчук вагітна / Фото: viva.ua

"Ми з чоловіком неймовірно щасливі, адже це була наша мрія — стати батьками. І вже зараз, хоч дитинка ще не народилася, я відчуваю тісний зв'язок з нею", - поділилася Іванна.

Ведуча розповіла, що до вагітності вони з коханим ретельно готуватися. Зокрема, подружжя ходило на обстеження до медиків, лікувало певні проблеми та повністю відмовилося від шкідливих звичок. Також закохані приймали спеціальні вітаміни.

Іванна Онуфрійчук вагітна / Фото: viva.ua

"Ми з чоловіком усвідомлювали, що нам не по 20 років, тож треба перевірити стан репродуктивного здоров'я, бо воно не може бути завжди супер якісним і чекати, поки ми надумаємо завагітніти. На етапі обстежень стало зрозуміло, що його потрібно поліпшувати. Тож ми приймали спеціальні вітаміни і відмовилися від шкідливих звичок", - поділилася ведуча.

Також Іванна Онуфрійчук розповіла, чи кардинально змінилося її життя після того, як вона завагітніла. Ведуча була переконана, що саме так все й станеться. Утім, Іванна й далі займалася своїми справами, ходила на різні зустрічі та працювала над проєктами.

Іванна Онуфрійчук вагітна / Фото: viva.ua

"На щастя, перебіг моєї вагітності дозволяє мені продовжувати жити активно і займатися тим, що я люблю. Тому не змінилося майже нічого, окрім того, що тепер на всіх зустрічах та заходах ми з малечею вдвох", - додала знаменитість.

До речі, в Іванни були деякі страхи щодо вагітності. Зокрема, вона хвилювалася, що не набирає достатньо ваги. Окрім того, ведуча чула різні історії про вагітність: і позитивні, і негативні. Утім, Онуфрійчук припинила реагувати на подібні розповіді, а довірилася лікарям та власним відчуттям.

Іванна Онуфрійчук вагітна / Фото: viva.ua

"Навколо мене багато людей і всі розповідають різні історії, діляться своїм досвідом, у тому числі негативним. Я, наприклад, дуже хвилювалась, чому не поправляюсь. У мене почав рости живіт лише на п'ятому місяці. Я знаю, що вагітні мають набрати певну кількість кілограмів у той чи інший місяць, стаю на ваги — а там жодних змін. Звісно, що я почала переживати", - поділилася Іванна.

Іванна Онуфрійчук вагітна / Фото: viva.ua

Нагадаємо, на появу первістка також чекають Євген Кот та Наталія Татарінцева. Нещодавно ж дружина танцівника розповіла, скільки кіло набрала під час вагітності.

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