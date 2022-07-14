Іванна Онуфрійчук відкрила у Швейцарії благодійний фонд для допомоги українцям

Привітати зірку в теплому сімейному колі зібралась її родина та друзі. Найбільший подарунок на свято собі та українцям зробила сама Іванна.

Іванна Онуфрійчук відкрила благодійний фонд / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Телеведуча оголосила про створення власного благодійного фонду "ivAlive". Аби допомогти українцям у Швейцарії, полегшити їхнє перебування та шлях інтеграції у країні.

"Нині у Швейцарії перебувають понад 60 тисяч українців, які цієї допомоги потребують. Ми будемо допомагати людям, котрі тікають із зон бойових дій. Це і надання адміністративної, юридичної допомоги, і пошук житла, вивчення мови, також організація культурних заходів. Усе можливе для полегшення їхньої інтеграції в країні. Ми хочемо допомоги кожному, хто дійсно цього потребує", - ділиться Іванна Онуфрійчук.

Іванна Онуфрійчук відкрила благодійний фонд / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Символічний логотип фонду "ivAlive" - руки, що тягнуться одна до одної та створюють символ нескінченності.

Іванна Онуфрійчук відкрила благодійний фонд / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Іванна каже, відкрити власний благодійний фонд, вона мріяла давно. До цього допомагала українцям інформаційно та гуманітарно - записувала відеозвернення, показувала весь масштаб і жах війни, збирала гуманітарну допомогу, закуповувала ліки, продукти, засоби гігієни, збирала одяг.

Іванна Онуфрійчук відкрила благодійний фонд / Фото: пресслужба каналу "1+1"

У співпраці з фондом "Ти не один" 1+1 media Іванна відкрила власний пункт збору гуманітарної допомоги в Лозанні. Усі зібрані речі відправила в Україну для вимушених переселенців з областей, де ведуться бойові дії, маленьким пацієнтам лікарень, підопічним Бородянського психоневрологічного інтернату та іншим, хто потребує.

Також Іванна підтримує благодійні справи у своїх соцмережах - організовує благодійні онлайн-аукціони, поширює інформацію про перевірені благодійні збори для допомоги дітям, тваринам, а нині також ЗСУ.

"Я хотіла відкрити свій фонд ще до повномасштабної війни в Україні. Думала про те, яким він має бути, кому допомагатимемо. Але через проєкти, переїзди ця справа відклалася. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, я сказала собі, що більше тягнути не збираюсь. І зараз саме той час, адже зараз добрі справи як ніколи необхідні", - коментує Іванна.

Іванна Онуфрійчук відкрила благодійний фонд / Фото: пресслужба каналу "1+1"

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