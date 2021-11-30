Іванна Онуфрійчук відповіла хейтерам на закиди, що вона "ніяка ведуча "Танців з зірками"

Іванна Онуфрійчук відповіла хейтерам на закиди, що вона "ніяка ведуча "Танців з зірками"

Деякі юзери критикують знаменитість.

Ведуча голдруму п'ятого оновленого сезону шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук чує не лише компліменти на свою адресу.

У неї, як і в будь-якої зірки, є хейтери. Саме їм телеведуча відповіла на їдкі коментарі у рубриці "Хейтери атакують" програми "ЖВЛ". Зокрема юзери засуджують Іванну за її роботу на "Танцях" і називають "ніякою". Також користувачі пишуть, що Онуфрійчук взяли "для фону, а говорить лише її колега Юрій Горбунов".

"А ви які? Ну вийдіть, проведіть "Танці з зірками"! Хочу на вас дуже подивитись. Я не лише там стою мовчу. Я прикрашаю цей неймовірний проєкт. Милуйтеся", – відповіла знаменитість.

Також Іванна прокоментувала сподівання хейтерів на те, що вона завагітніє і більше не буде ведучою: "Да що ви кажете, якщо я буду ведучою голдруму, то с величезним животом".

Не оминули глядачі і пишного весілля Іванни з бізнесменом Алмазом. Вони дорікнули зірці за "п'ять суконь та свято під час чуми".

"Так і що? Вмерти і не жити? В світі пандемія, війна, голодомор були все життя і будуть, але треба продовжувати жити", – відповіла вона.

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