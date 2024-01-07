Іванна Онуфрійчук відверто зізналась, як війна вплинула на її стосунки з чоловіком-іноземцем

Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук відверто розповіла про стосунки з чоловіком, бізнесменом Алмазом, під час повномасштабної війни в Україні.

За словами ведучої, їхні взаємини з коханим однозначно змінилися. Раніше знаменитість жила на дві країни, тож їм із чоловіком доводилося на певний час розлучатися. Нині ж, за словами Іванни, більше з'явилося відчуття сім'ї. Хоч ведуча зізнається, що романтики в їхніх стосунках стало менше, однак вони зблизилися у фізичному та ментальному плані.

Іванна Онуфрійчук із чоловіком / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

"Наші стосунки стали більш сімейними, теплішими і міцнішими. Ми обоє почуваємося чоловіком і дружиною, справжньою сім'єю. Раніше, коли я жила на дві країни, це були одні стосунки – романтичні і пристрасні. Ми сумували одне за одним, а коли бачилися, то не могли набутися разом, постійно вигадували, як потішити одне одного. Зараз я живу у Швейцарії, у нас звичне сімейне життя та побут. Можливо, стало трішки менше романтики, але ми зблизилися у фізичному та ментальному плані", - розповіла Онуфрійчук в інтерв'ю "24 Каналу".

Також знаменитість вдячна своєму чоловікові за те, як він проявив себе під час війни. До слова, Алмаз неабияк підтримував Іванну та не дозволяв їй зневірюватися. Окрім того, бізнесмен допомагав рідним дружини.

Іванна Онуфрійчук з чоловіком / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

"Він розділяв мій біль, був поруч, переймався за мій нервовий стан і намагався відволікти від постійного перечитування новин… Його підтримка допомогла мені взяти себе в руки і почати діяти, а не піддаватися розпачу", - зізналась ведуча.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Даша Квіткова поділилася подробицями особистого життя. Знаменитість зізналась, чи перебуває вона зараз у романтичних стосунках.

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