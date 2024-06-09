Іванна Онуфрійчук виписалася з пологового у Швейцарії і замилувала відео з новонародженим синочком

Українська ведуча Іванна Онуфрійчук виписалася з пологового будинку в Швейцарії.

У своєму Instagram знаменитість поділилася зворушливим відео з виписки. Зокрема, привітати Іванну та її чоловіка, казахського бізнесмена Алмаза, прийшло чимало рідних та близьких. Вони подарували презенти малюку, а ведучу просто засипали розкішними букетами квітів.

"Тепер з тобою поруч будемо всі ми – твої рідні та близькі. Дні у пологовому були наповнені радістю: тебе привітало стільки людей! З квітами, усмішками та теплими словами. Для тебе бажали щастя і здоров'я, а для нас – терпіння і сили. Я вірю, що все у нас вийде, бо наша родина тепер стала ще більшою і дружнішою", - звернулася до малюка ведуча.

Іванна Онуфрійчук виписалася з пологового і показала новонародженого малюка

Зокрема, Іванна Онуфрійчук вже вдома. Знаменитість встигла познайомити новонародженого синочка з домашнім улюбленцем – котиком. Ведуча показала, як чотирилапий реагував на появу малюка в будинку.

Нагадаємо, наприкінці травня Іванна Онуфрійчук повідомила, що вперше стала мамою. Нещодавно ведуча розсекретила, яке незвичайне ім'я дала для новонародженого сина.

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