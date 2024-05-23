Іванна Онуфрійчук вперше показала свою свекруху та привітала її з особливим святом

Українська ведуча Іванна Онуфрійчук повідомила про важливе свято в її родині.

Мама чоловіка знаменитості – казахського бізнесмена Алмаза – святкує день народження. У своєму Instagram Онуфрійчук показала, як вони всією сім'єю вітали жінку з особливим святом. Зокрема, родина зібралася в одному з ресторанів Швейцарії в колі найближчий та найрідніших.

Для свекрухи Онуфрійчук разом із чоловіком зробила сюрприз. Подружжя замовило мамі чималий торт "Наполеон", який був прикрашений ягодами.

Свекруха Іванни Онуфрійчук / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Ведуча показала, як свекруха задувала свічки іменинниці, поки всі довкола співали їй Happy Birthday. До речі, мама чоловіка Іванни має доволі молодий вигляд. На день народження вона одягла вельветову сукню, а образ доповнила легким макіяжем та стриманою зачіскою.

"З днем народження, наша всіма улюблена мама! Дякуємо за турботу, любов та розуміння. І за найкращого у світі сина", - підписала кадри Іванна.

Нагадаємо, незабаром Іванна Онуфрійчук вперше стане мамою. Нещодавно ж ведуча разом із коханим розсекретила стать майбутньої дитини.

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