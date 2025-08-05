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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Іванна Онуфрійчук вперше за тривалий час повернулася до України та поділилася враженнями від приїзду

Із початком повномасштабної війни Іванна Онуфрійчук оселилася в Швейцарії. А це ж ведуча нарешті приїхала до Києва.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Іванна Онуфрійчук

Іванна Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Українська ведуча Іванна Онуфрійчук вперше за тривалий час повернулася до України.

Із початком повномасштабної війни знаменитість виїхала з країни та оселилася в Швейцарії. А це ж нарешті Іванна Онуфрійчук приїхала до України. Ведучу зустрів трансфер. Автобус у салоні підсвічувався фіолетовим неоном, що знаменитість пожартувала про паті-бас.

Іванна Онуфрійчук повертається до України / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук повертається до України / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук також поділилася враженнями від приїзду до рідної країни. Ведуча зізнається, що хоч вже й перебуває в Україні, однак їй досі не віриться, що вона нарешті повернулася. Коли Іванна Онуфрійчук перетнула кордон, то навіть не стримала емоцій. Знаменитість говорить, що почувалася цієї миті неабияк щасливою.

"Досі не віриться, що їду додому за стільки часу. Пройшли кордони, територія рідної України! Яке щастя! Все українське всюди: музика, їжа, повітря", - зізналась ведуча.

Іванна Онуфрійчук в Україні / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук в Україні / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Врешті, сотні кілометрів позаду, і Іванна Онуфрійчук нарешті прибула до Києва. Знаменитість приїхала до столиці чи не вперше від початку повномасштабної війни.

Іванна Онуфрійчук у Києві / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук у Києві / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Нагадаємо, нещодавно Іванна Онуфрійчук насолоджувалася відпочинком у Туреччині. Знаменитість встигла поділитися звідти пікантними фото, на яких засвітила апетитні стегна на тлі моря.

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