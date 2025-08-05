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Іванна Онуфрійчук вперше за тривалий час повернулася до України та поділилася враженнями від приїзду
Із початком повномасштабної війни Іванна Онуфрійчук оселилася в Швейцарії. А це ж ведуча нарешті приїхала до Києва.
Українська ведуча Іванна Онуфрійчук вперше за тривалий час повернулася до України.
Із початком повномасштабної війни знаменитість виїхала з країни та оселилася в Швейцарії. А це ж нарешті Іванна Онуфрійчук приїхала до України. Ведучу зустрів трансфер. Автобус у салоні підсвічувався фіолетовим неоном, що знаменитість пожартувала про паті-бас.
Іванна Онуфрійчук також поділилася враженнями від приїзду до рідної країни. Ведуча зізнається, що хоч вже й перебуває в Україні, однак їй досі не віриться, що вона нарешті повернулася. Коли Іванна Онуфрійчук перетнула кордон, то навіть не стримала емоцій. Знаменитість говорить, що почувалася цієї миті неабияк щасливою.
"Досі не віриться, що їду додому за стільки часу. Пройшли кордони, територія рідної України! Яке щастя! Все українське всюди: музика, їжа, повітря", - зізналась ведуча.
Врешті, сотні кілометрів позаду, і Іванна Онуфрійчук нарешті прибула до Києва. Знаменитість приїхала до столиці чи не вперше від початку повномасштабної війни.
Нагадаємо, нещодавно Іванна Онуфрійчук насолоджувалася відпочинком у Туреччині. Знаменитість встигла поділитися звідти пікантними фото, на яких засвітила апетитні стегна на тлі моря.