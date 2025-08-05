Іванна Онуфрійчук вперше за тривалий час повернулася до України та поділилася враженнями від приїзду

Іванна Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

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Українська ведуча Іванна Онуфрійчук вперше за тривалий час повернулася до України.

Із початком повномасштабної війни знаменитість виїхала з країни та оселилася в Швейцарії. А це ж нарешті Іванна Онуфрійчук приїхала до України. Ведучу зустрів трансфер. Автобус у салоні підсвічувався фіолетовим неоном, що знаменитість пожартувала про паті-бас.

Іванна Онуфрійчук повертається до України / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук також поділилася враженнями від приїзду до рідної країни. Ведуча зізнається, що хоч вже й перебуває в Україні, однак їй досі не віриться, що вона нарешті повернулася. Коли Іванна Онуфрійчук перетнула кордон, то навіть не стримала емоцій. Знаменитість говорить, що почувалася цієї миті неабияк щасливою.

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"Досі не віриться, що їду додому за стільки часу. Пройшли кордони, територія рідної України! Яке щастя! Все українське всюди: музика, їжа, повітря", - зізналась ведуча.

Іванна Онуфрійчук в Україні / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Врешті, сотні кілометрів позаду, і Іванна Онуфрійчук нарешті прибула до Києва. Знаменитість приїхала до столиці чи не вперше від початку повномасштабної війни.

Іванна Онуфрійчук у Києві / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Нагадаємо, нещодавно Іванна Онуфрійчук насолоджувалася відпочинком у Туреччині. Знаменитість встигла поділитися звідти пікантними фото, на яких засвітила апетитні стегна на тлі моря.