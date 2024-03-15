Іванна Онуфрійчук з сестрою й 90-річною бабусею розсекретила особливий рецепт налисників на Масницю

Також Іванна пояснила, чому для неї це одна з найулюбленіших страв.

Українська ведуча Іванна Онуфрійчук показалася з родиною та розповіла рецепт смачних налисників з нагоди Масниці.

Як відомо, 2024 року Масний тиждень триває з 11 до 17 березня. З цієї нагоди телеведуча разом з 90-річною бабусею та старшою сестрою приготували одну з найголовніших святкових страв – налисники. Іванна не стала приховувати рецепту та щиро ділиться ним з українцями.

Іванна Онуфрійчук з бабусею та сестрою

Рецепт налисників від Іванни Онуфрійчук за рецептом її мами

Для приготування млинців:

1.5 л молока

5 яєць

сіль (на кінчику ножа)

сода (на кінчику ножа)

0.5 склянки цукру

1-1.5 склянки муки (залежить від типу муки)

Все це збити у блендері, а ще краще кухонним вінчиком. Смажити млинці потрібно на добре розігрітій пательні, на маленькому вогні. Тіста на пательню наливати потрібно небагато, щоб млинці були тоненькими.

Іванна Онуфрійчук

Для приготування начинки:

1 кг сиру

2 яйця

0.5 склянки цукру

ванільний цукор за смаком

За бажанням можна додати до сиру родзинки. Усе ретельно перемішуємо рукою в рукавичці або товкачкою для картоплі. Після цього сир потрібно загорнути у млинці.

Іванна Онуфрійчук з бабусею та сестрою приготували налисники

До слова, страву ведуча готує лише за маминим рецептом, який у родині передають з покоління у покоління. І зазвичай робить це у колі рідних. Також Іванна поділилася одним зі своїх найтепліших спогадів з юності про мамині налисники.

"Налисники чи малісніки, до речі, так, їх називають у нас в селі на Вінниччині, готувати з дівчатами цікавіше. Бо кожна хоч і притримується рецепту, але вже має свої лайфгаки, якими можна обмінятися в процесі. Ми ще з дитинства любимо готувати цю страву разом, бо мама робила їх на всі сімейні свята, а нам подобалося скручувати млинці. А ще у мене з налисниками є свої позитивні спогади. Мама часто передавала їх мені, коли я була студенткою. Коли мої друзі в гуртожитку чули про це, то сходилося пів гуртожитку, щоб спробувати хоча б шматочок. Всі знали, які смачні мамині млинці та сирна запіканка!", – розповідає знаменитість.

Іванна Онуфрійчук з бабусею

Нагадаємо, раніше ведучий Слава Дьомін показував, як з 93-річною бабусею вперше в житті взявся засолювати капусту і також поділився рецептом.

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