Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Іванна Онуфрійчук з сестрою й 90-річною бабусею розсекретила особливий рецепт налисників на Масницю

Іванна Онуфрійчук з сестрою й 90-річною бабусею розсекретила особливий рецепт налисників на Масницю

Іванна Онуфрійчук з бабусею та сестрою

Також Іванна пояснила, чому для неї це одна з найулюбленіших страв.

Українська ведуча Іванна Онуфрійчук показалася з родиною та розповіла рецепт смачних налисників з нагоди Масниці.

Як відомо, 2024 року Масний тиждень триває з 11 до 17 березня. З цієї нагоди телеведуча разом з 90-річною бабусею та старшою сестрою приготували одну з найголовніших святкових страв – налисники. Іванна не стала приховувати рецепту та щиро ділиться ним з українцями.

Іванна Онуфрійчук з бабусею та сестрою / ©
Іванна Онуфрійчук з бабусею та сестрою

Рецепт налисників від Іванни Онуфрійчук за рецептом її мами

Для приготування млинців:

  • 1.5 л молока
  • 5 яєць
  • сіль (на кінчику ножа)
  • сода (на кінчику ножа)
  • 0.5 склянки цукру
  • 1-1.5 склянки муки (залежить від типу муки)

Все це збити у блендері, а ще краще кухонним вінчиком. Смажити млинці потрібно на добре розігрітій пательні, на маленькому вогні. Тіста на пательню наливати потрібно небагато, щоб млинці були тоненькими. 

Іванна Онуфрійчук / ©
Іванна Онуфрійчук

Для приготування начинки:

  • 1 кг сиру
  • 2 яйця
  • 0.5 склянки цукру
  • ванільний цукор за смаком

За бажанням можна додати до сиру родзинки. Усе ретельно перемішуємо рукою в рукавичці або товкачкою для картоплі. Після цього сир потрібно загорнути у млинці. 

Іванна Онуфрійчук з бабусею та сестрою приготували налисники / ©
Іванна Онуфрійчук з бабусею та сестрою приготували налисники

До слова, страву ведуча готує лише за маминим рецептом, який у родині передають з покоління у покоління. І зазвичай робить це у колі рідних. Також Іванна поділилася одним зі своїх найтепліших спогадів з юності про мамині налисники.

"Налисники чи малісніки, до речі, так, їх називають у нас в селі на Вінниччині, готувати з дівчатами цікавіше. Бо кожна хоч і притримується рецепту, але вже має свої лайфгаки, якими можна обмінятися в процесі. Ми ще з дитинства любимо готувати цю страву разом, бо мама робила їх на всі сімейні свята, а нам подобалося скручувати млинці. А ще у мене з налисниками є свої позитивні спогади. Мама часто передавала їх мені, коли я була студенткою. Коли мої друзі в гуртожитку чули про це, то сходилося пів гуртожитку, щоб спробувати хоча б шматочок. Всі знали, які смачні мамині млинці та сирна запіканка!",  – розповідає знаменитість.

Іванна Онуфрійчук з бабусею / ©
Іванна Онуфрійчук з бабусею

Нагадаємо, раніше ведучий Слава Дьомін показував, як з 93-річною бабусею вперше в житті взявся засолювати капусту і також поділився рецептом.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація