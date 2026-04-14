Іванна Онуфрійчук зачарувала фото з Великодня в одному з найособливіших місць України

Телеведуча Іванна Онуфрійчук показала, як провела Великдень у духовній тиші в одному з найособливіших місць України.

У своєму Instagram зірка поділилася серією атмосферних кадрів із Великодніх святкувань. Вона провела ці дні в Іосафатовій долині поблизу села Голинчинці на Вінниччині, у так званій Долині Хрестів. На фото можна побачити церковні богослужіння, освячення великодніх кошиків та святкову трапезу. Окрему увагу привернули знімки, де телеведуча позує на гойдалці серед відкритих полів. Цей період вона назвала особливо спокійним і віддаленим від міського ритму.

«Цей Великдень був іншим. Першим у моєму житті — у монастирі, на Іосафатовій долині. Без метушні та зовнішнього шуму. Ці кілька днів стали для мене цілющою паузою, якої душа так давно просила», — написала вона.

Далі Іванна розповіла, що її дні були наповнені молитвами, розмовами з монахами та прогулянками природою. Вона ділилася враженнями від світанків і заходів сонця, які особливо вразили її в цьому місці. За словами ведучої, саме така тиша допомогла їй відновити внутрішній баланс і відчути натхнення.

«Ранкові і вечірні молитви, спокійні духовні бесіди з монахами, прогулянки серед поля, світанки і заходи сонця, спілкування з природою. А захід сонця тут такий гарний, що його хочеться проживати, насолоджуючись кожною секундою. Думаю, це найцінніше, що зі мною сталося за останній час. Мені було так мало цих кількох днів. Я обожнюю це місце і дуже хотіла б побути тут ще. Звідти я повертаюся натхненою, спокійною, піднесеною і з важливим відчуттям: іноді, щоб знайти себе, варто зникнути для світу», — додала зірка.

Іосафатова долина відома як духовне місце паломництва на Вінниччині. Тут розташований монастирський комплекс, який часто відвідують ті, хто шукає тиші та усамітнення.

