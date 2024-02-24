Іванна Онуфрійчук замилувала фото зі свого розкішного весілля на Мальдівах із чоловіком-іноземцем

Українська ведуча Іванна Онуфрійчук повідомила про їхнє з чоловіком, бізнесменом казахського походження Алмазом, важливе родинне свято.

Подружжя святкує третю річницю їхнього шлюбу. У своєму Instagram Онуфрійчук ніжно привітала коханого. Вона зазначила, що за ці три роки їм з чоловіком дійсно вдалося побудувати тепле сімейне гніздечко, а їхні стосунки сповнені поваги одне до одного, турботи та довіри.

Іванна Онуфрійчук із чоловіком / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

"Нашій сім'ї три роки. Я думала, що день нашого весілля — один з найщасливіших у моєму житті. Але я ще не знала, що з ним кожен день буде таким щасливим, теплим і сповненим любові й турботи, як тоді. За цей невеликий період нам вдалося побудувати ту сім'ю, про яку ми мріяли. В якій є повноцінна довіра, повага і неймовірна підтримка. Наша закоханість і романтика змінилися на турботу одне про одного та відчуття, що ми єдине ціле", - поділилася ведуча.

Іванна Онуфрійчук із чоловіком / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук з нагоди свята також поділилася їхніми різними архівними фото. Зокрема, знаменитість пригадала їхнє перше розкішне весілля, яке вони відіграли взимку 2021 року на Мальдівах. Також ведуча показала, як із Алмазом подорожувала та дізнавалася про нові цікаві країни та місця.

Іванна Онуфрійчук із чоловіком / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

"Ми навчилися ставити свого партнера на перше місце, розвиватися разом і хвалити одне одного за найменші досягнення. Так, у нас, як і в усіх, буває поганий настрій, ми можемо посперечатись. Але навіть в таких випадках ми вирішуємо все за розмовою, бо просто не вміємо ображатись одне на одного довго. Сподіваюся, ніколи й не навчимося цьому. Дякую, тобі, мій коханий, за тебе і за нашу сім'ю. У цей день загадую лиш одне бажання: щоб наша сім'я міцнішала, а почуття примножувались", - звернулася до чоловіка ведуча.

Іванна Онуфрійчук із чоловіком / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Нагадаємо, нещодавно шоумен Володимир Остапчук святкував першу річницю шлюбу з молодою дружиною Катериною Полтавською. Ведучий по-особливому привітав кохану.

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