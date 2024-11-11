Іванна Онуфрійчук замилувала рідкісними фото зі свого розкішного весілля у річницю шлюбу

Українська ведуча Іванна Онуфрійчук та її чоловік-іноземець Алмаз святкують особливу для них дату.

Сьогодні, 11 листопада, їхньому міцному шлюбу виповнилося три роки. Онуфрійчук з нагоди свята поділилася своїми спогадами про той день і зізналася, що він був просто казковим. До того ж знаменитість показала їхні романтичні фото з весільної фотосесії. На зображеннях Алмаз ніжно обіймає та цілує свою кохану.

"Три роки, як ми офіційно стали сім'єю. Це було, ніби вчора. Мурашки по тілу, коли передивляюся ці відео. Один з найщасливіших днів у нашому житті і найкращих наших рішень", - замилувала ведуча.

Іванна Онуфрійчук з чоловіком / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук з чоловіком / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук з чоловіком / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук з чоловіком / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук з чоловіком / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

У важливий день Іванна звернулася до свого чоловіка й особисто подякувала йому за здійснену мрію. Зокрема, за надійне плече поруч і синочка Адама. До того ж знаменитість зізналася, що Алмаз володіє неймовірними батьківськими якостями.

"Дякую, що з тобою здійснилась мрія мого життя – мати коханого чоловіка і найкращого синочка. Я знала, що ти будеш хорошим татом для нашого сина. Але я й уявити не могла, що настільки. Дякую, коханий", - зворушила зірка.

Іванна Онуфрійчук з чоловіком і сином / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Чоловік Іванни Онуфрійчук з сином / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Сагайдачна вперше розкрила свого нового коханого, від якого незабаром народить дитину.

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