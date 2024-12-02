Іванна Онуфрійчук замилувала, як з чоловіком і 6-місячним сином подорожувала Швейцарією

Українська ведуча Іванна Онуфрійчук показала, як з родиною вирушила в подорож.

Так, у своєму фотоблогу знаменитість поділилася, що ця осінь була доволі насиченою різноманітними емоціями. Зокрема, розповіла, що син Адам вперше побував у потязі й показала його емоції. За словами Іванни, хлопчик відреагував доволі спокійно.

Іванна Онуфрійчук з родиною / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук з родиною / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Після тривалої дороги ведуча з сином і чоловіком Алмазом опинилися у мальовничому швейцарському містечку Бюрґенштоці. Сімейство прогулялося поміж гір і насолодилося природою довкола. Онуфрійчук показала, як крихітка спав у кишенці-кенгуру та візку, допоки вона з чоловіком насолоджувалися часом разом.

Іванна Онуфрійчук з родиною / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук з родиною / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук з родиною / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук з родиною / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Крім того, Іванна показала, як вдома з чоловіком вони розважаються з маленьким Адамом. І зазначила, що син дуже швидко зростає.

"Синочок вперше їхав з нами в потязі. Я хвилювалась, як він сприйме це, але реакція була хорошою. Доказ цьому здивований і зацікавлений погляд. Не встигаємо з коханим за тим, як росте Адамчик. Починаємо вводити прикорм і дивуємось, як так швидко біжить час! Зараз життя відчувається по-іншому, хочеться відмічати кожний момент і встигати насолоджуватись ним", - написала ведуча.

Іванна Онуфрійчук з родиною / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук з родиною / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Нагадаємо, нещодавно Іванна Онуфрійчук показувала рідкісні фото з розкішного весілля з чоловіком-іноземцем в особливу для них дату.

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