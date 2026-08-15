Іванна Онуфрійчук затишно відсвяткувала 45-річчя чоловіка-іноземця й показала сюрприз для нього

Іванна Онуфрійчук з родиною / © instagram.com/ivannaonufriichuk

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Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук влаштувала тепле сімейне свято для свого чоловіка-іноземця Алмаза з нагоди його 45-річчя.

Знаменний день іменинник розпочав у колі найближчих. Іванна підготувала для коханого сюрприз — прикрасила будинок та замовила святковий торт зі свічками. Поруч із татом та мамою був і їхній дворічний син Адам.

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На опублікованих кадрах родина позує разом у святково прикрашеній оселі. Алмаз разом із маленьким сином задув свічки на торті, після чого сімейство влаштувало фотосесію на тлі імпровізований фотозони.

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Іванна Онуфрійчук з родиною / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Чоловік і син Іванни Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук з родиною / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Увечері Онуфрійчук продовжила святкування та організувала для чоловіка затишну вечерю при свічках. Ведуча також публічно привітала коханого з особливою датою.

«Будь здоровим і щасливим», — побажала Алмазу Іванна.

До слова, зараз подружжя разом із сином живе та працює за кордоном. Там же проживає вся їхня родина, тож на святі зібралося все велике сімейство.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Карпа також відсвяткувала 45-річчя. У день народження артистки її чоловік Євген Тєрєхов опублікував для неї чуттєве привітання на тлі чуток про кризу в їхньому шлюбі.

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