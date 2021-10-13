Іванна Онуфрійчук заявила, що вони з чоловіком офіційно не розписані, хоча весілля вже зіграли

Іванна Онуфрійчук заявила, що вони з чоловіком офіційно не розписані, хоча весілля вже зіграли

Вони не можуть визначитися, в який країні хочуть офіційно стати чоловіком та дружиною.

Ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук заявила, що вони з чоловіком, бізнесменом Алмазом, досі офіційно не розписалися.

Як говорить зірка, вони не можуть визначитися, в якій країні хочуть офіційно оформити свій шлюб. Алмаз планує розписатися у Швейцарії, а Іванна – в Україні.

Іванна Онуфрійчук та Алмаз / instagram.com/ivannaonufriichuk

"У Швейцарії близько півтора року не оформляли шлюби. Зараз утворилася така черга, що нас можуть розписати лише через три місяці, через пів року, на наступний рік... І ми зараз думаємо, як і де зробити це швидше. Тому це поки під питанням", - розповіла ведуча "Зірковому шляху".

Окрім цього, зірка поділилася, що її чоловіку не подобаються фото, які вона публікує у своєму Instagram.

Іванна Онуфрійчук / instagram.com/ivannaonufriichuk

"Його дратує, якщо я показую оголену ногу або глибоке декольте", - пожалілась знаменитість.

Іванна Онуфрійчук та Алмаз / instagram.com/ivannaonufriichuk

До слова, Алмаз та Іванна 2021 року зіграли пишне весілля на Мальдівах.

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