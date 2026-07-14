Іванна Онуфрійчук здивувала, як святкування її 40-річчя принесло майже 4,5 млн донатів

Іванна Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

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Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук показалась із чоловіком-іноземцем Алмазом та помітно підрослим сином і розсекретила оригінальне святкування дня народження.

Так, нещодавно знаменитості виповнилось 40 років. У святковий день Іванна Онуфрійчук зібрала своїх близьких та рідних. Проте ведуча не лише святкувала, вона також долучилась до благодійної ініціативи. Ведуча збирала кошти для на психологічне відновлення дітей, що постраждали від війни.

Загалом, Іванна Онуфрійчук сподівалась, що їй вдасться допомогти з будівництвом та облаштуванням однієї кімнати для психологічної реабілітації. Там із дітьми займатимуться творчістю, арт-терапією, освітніми процесами, а професійні спеціалісти надаватимуть підтримку. Проте ведучій вдалося зібрати значно більшу суму, а саме майже 4,5 мільйонів гривень, тож побудують не одну кімнату, а дві.

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Іванна Онуфрійчук із чоловіком та сином / © instagram.com/ivannaonufriichuk

«Ми часто думаємо, що великі зміни робить хтось інший, з великими можливостями. А насправді все починається з маленьких рішень кожного з нас. Як от моє рішення зробити своє свято саме таким, а моїх гостей — зробити донат і прийти. Я дуже сподіваюсь, що гості пішли з цього свята з відчуттям, що кожен з нас може змінювати чиєсь життя і для цього не потрібно чекати особливого моменту. Іноді достатньо просто обʼєднатися навколо правильної ідеї», — підсумувала ведуча.

День народження Іванни Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Нагадаємо, нещодавно блогерка Даша Квіткова святкувала день народження. Знаменитості виповнилось 28 років. Зірка Мережі вже показала, як по-особливому провела цей день.

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