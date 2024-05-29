Іванна Онуфрійчук зізналась, скільки кіло набрала під час вагітності і як змінилося її тіло

Знаменитість також розповіла, з якими складнощами стикнулася під час вагітності.

Українська ведуча Іванна Онуфрійчук, яка чекає на народження первістка, поділилася, як цікавий стан вплинув на її тіло.

Знаменитість за час вагітності набрала 18 кіло. Утім, Іванна зізнається, що їй неабияк подобаються зміни в її тілі. Щоправда, ведуча додала, що в неї немає розтяжок, не випадає волосся та не виникає сухість шкіри.

"Мені неймовірно подобається, як змінилося моє тіло. Відтоді, як почав округлюватися животик, я щодня дивлюся у дзеркало, роздивляюся зміни форм. Можливо, це тому, що в мене немає оцих традиційних лякалок для дівчат: розтяжок, випадіння волосся, сухості шкіри тощо", - поділилася ведуча в інтерв'ю Insider.

Іванна Онуфрійчук / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Онуфрійчук також розповіла, що до шостого місяця вагітність була легкою. Однак потім з'явилися на обличчі та ногах набряки, біль у спині та печія. Якщо раніше знаменитість вела активний спосіб життя, то нині більше відпочиває, адже втомлюється набагато швидше.

"На дев'ятому місяці робити стало вже складніше, аніж на третьому чи навіть п'ятому. Увесь час я бігала на зустрічі, брала участь в усіх наших заходах, працювала над покращенням і розвитком програм. Тепер мені вже важко ходити, набрякають ноги, та й загалом втомлююся швидше", - зізналась ведуча.

Іванна Онуфрійчук / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Нагадаємо, нещодавно Іванна Онуфрійчук розсекретила стать майбутнього первістка. Зокрема, ведуча задля цього влаштувала гендер-паті у Швейцарії.

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