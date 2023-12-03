Іванну Онуфрійчук запідозрили у вагітності: ведуча відповіла, чи дійсно при надії

Українську телеведучу Іванну Онуфрійчук запідозрили у вагітності.

До таких висновків користувачі Мережі дійшли після того, як знаменитість опублікувала фото з чоловіком та хатнім улюбленцем. Фани звернули увагу на помітно округлий животик Іванни.

Вони переконані, що телеведуча та її чоловік, бізнесмен Алмаз, чекають на народження первістка. Тим більше останнім часом знаменитість приховує животик та віддає перевагу вбранню вільного крою: "Ви при надії?", "Скоро буде дитинка, я одна це помітила?", "На цьому фото ви немов вагітна, вам дуже личить".

Іванна Онуфрійчук із чоловіком / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

На один із таких коментарів Іванна відповіла. Ведуча запевнила, що вони з чоловіком не чекають на народження первістка. Онуфрійчук говорить, що животик в неї округлився, бо вона погладшала і ситно поїла.

"Не вигадуйте. Я просто погладшала і ситно повечеряла", - запевнила Іванна.

Іванна Онуфрійчук із чоловіком / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Нагадаємо, а от ведуча Лілія Ребрик таки чекає на поповнення в родині. Втретє вагітна знаменитість вже розсекретила, коли народжуватиме та чи вигадала ім'я дівчинці.

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