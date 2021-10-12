Івлєєва та Елджей після розлучення поділили багатомільйонне майно: кому що дісталось

Івлєєва та Елджей після розлучення поділили багатомільйонне майно: кому що дісталось

Майже все дісталося Насті.

Популярний російський репер Олексій Узенюк, він же Елджей, та його дружина, ведуча Настя Івлєєва не так давно підтвердили, що розлучилися.

Елджей і Настя Івлєєва / instagram.com/_agentgirl_

Шлюб ексів тривав два роки. Дітей в ексзакоханих немає, а от багатомільйонне майно довелося ділити.

Як пише Telegram-канал Mash, це питання екси урегулювали.

Івлєєвій дістався двоповерховий будинок загальною площею 364 квадратних метри з гаражем на п'ять автомобілів, а також чотири гектари землі. У власності Насті також залишилися три автомобілі: Lamborghini Aventador, Chevrolet Camaro і Mercedes-Benz G-class.

Авто Насті Івлєєвой / instagram.com/_agentgirl_

В Елджея залишилися лише автівки: Hummer H2 і BMW i8. Нерухомості у репера немає, прописаний він у батьків.

Авто Елджея / instagram.com/sayonaraboy

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