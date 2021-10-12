Івлєєва та Елджей після розлучення поділили багатомільйонне майно: кому що дісталось

Майже все дісталося Насті.
Популярний російський репер Олексій Узенюк, він же Елджей, та його дружина, ведуча Настя Івлєєва не так давно підтвердили, що розлучилися.
Шлюб ексів тривав два роки. Дітей в ексзакоханих немає, а от багатомільйонне майно довелося ділити.
Як пише Telegram-канал Mash, це питання екси урегулювали.
Івлєєвій дістався двоповерховий будинок загальною площею 364 квадратних метри з гаражем на п'ять автомобілів, а також чотири гектари землі. У власності Насті також залишилися три автомобілі: Lamborghini Aventador, Chevrolet Camaro і Mercedes-Benz G-class.
В Елджея залишилися лише автівки: Hummer H2 і BMW i8. Нерухомості у репера немає, прописаний він у батьків.
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