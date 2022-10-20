Іво Бобул допоміг офіцеру Нацгвардії освідчитися коханій

Український артист Іво Бобул допоміг офіцеру Нацгвардії Георгію освідчитися дівчині.

Зокрема, нацгвардієць разом зі своїми побратимами домовився зі співаком, що той на своєму концерті дозволить влаштувати його коханій сюрприз. Іво Бобул вирішив допомогти Георгію освідчитися коханій.

Офіцер Нацгвардії освідчився коханій / Фото: facebook.com/Lviv.ngu.west

"До цього все саме йшло і момент для освідчення підібрався просто шикарний. Коли дізнався, що в Чернівцях відбудеться концерт Іво Бобула, вирішив – або зараз, або ніколи. Під пісні про кохання просто ідеальна нагода освідчитися Олені", - розповів Георгій, пише Західне територіальне управління Національної гвардії України.

Офіцер Нацгвардії освідчився коханій / Фото: facebook.com/Lviv.ngu.west

Тож слушної миті Іво Бобул запросив дівчину, яка сиділа в залі, піднятися на сцену. Офіцер, своєю чергою, підійшов до коханої з чималим букетом квітів, встав на одне коліно та освідчився їй. Щаслива Олена відповіла: "Так!".

Офіцер Нацгвардії освідчився коханій / Фото: facebook.com/Lviv.ngu.west

Тим часом глядачі у залі привітали закоханих бурхливими оплесками.

Офіцер Нацгвардії освідчився коханій / Фото: facebook.com/Lviv.ngu.west

Нагадаємо, нещодавно снайперка Євгенія Емеральд вийшла заміж просто на передовій. Обранцем захисниці став військовий Євген Стипанюк, з яким вона познайомилася вже на війні.

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