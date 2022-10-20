Іво Бобул допоміг офіцеру Нацгвардії освідчитися коханій

На концерті артиста народилася нова сім'я.
Український артист Іво Бобул допоміг офіцеру Нацгвардії Георгію освідчитися дівчині.
Зокрема, нацгвардієць разом зі своїми побратимами домовився зі співаком, що той на своєму концерті дозволить влаштувати його коханій сюрприз. Іво Бобул вирішив допомогти Георгію освідчитися коханій.
"До цього все саме йшло і момент для освідчення підібрався просто шикарний. Коли дізнався, що в Чернівцях відбудеться концерт Іво Бобула, вирішив – або зараз, або ніколи. Під пісні про кохання просто ідеальна нагода освідчитися Олені", - розповів Георгій, пише Західне територіальне управління Національної гвардії України.
Тож слушної миті Іво Бобул запросив дівчину, яка сиділа в залі, піднятися на сцену. Офіцер, своєю чергою, підійшов до коханої з чималим букетом квітів, встав на одне коліно та освідчився їй. Щаслива Олена відповіла: "Так!".
Тим часом глядачі у залі привітали закоханих бурхливими оплесками.
Нагадаємо, нещодавно снайперка Євгенія Емеральд вийшла заміж просто на передовій. Обранцем захисниці став військовий Євген Стипанюк, з яким вона познайомилася вже на війні.
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