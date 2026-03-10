Іво Бобул емоційно відповів Рибчинському на його критику: "Він для мене помер!"

Іво Бобул, Євген Рибчинський

Реклама

Народний артист України Іво Бобул неочікувано висловився про поета і композитора Євгена Рибчинського, який дорікнув йому за підтримку Ані Лорак і Таїсії Повалій.

Співак Іво Бобул на проєкті "Наодинці з Гламуром" вперше прокоментував своє скандальне інтерв’ю Дмитру Гордону і висловився, зокрема, про продюсера Євгена Рибчинського, який публічно послав народного артиста після його резонансних заяв. Нагадаємо, Рибчинський розгнівався на Бобула за його неприйнятну в умовах війни позицію і що він “виправдовує зраду двох запроданок-колаборанток Лорак і Повалій”. Прощавай, ще один блудний сину України! Йди за крейсером „Москва“!» — написав у Рибчинський у Facebook-коментарі.

Коментар Євгена Рибчинського / © Facebook

"А що він мій тато? Я що його син? Він для мене просто помер. Я його не знаю і хочу забути про нього, хоча знаю його змалку. На ображених не ображаюся. Це дурня якась! Він на себе дуже багато взяв", — сказав Іво Бобул в коментарі Анні Севастьяновій.

Реклама

Також під час розмови Бобул нагадав, що саме Євген Рибчинський свого часу писав хіти Повалій: "А хто її підніс на п'єдестал? Я писав їй пісні чи він?".

До слова, коментуючи своє скандальне інтерв’ю Дмитру Гордону Іво Бобул сказав, що воно йому самому сподобалося, не дивлячись на неоднозначну реакцію глядачів. "Я казав те, що я відчуваю. І мені дуже сподобалося це інтерв’ю. Так, мене сварили, кляли, на чому світ стоїть, писали різні гидоти, але я роблю свою справу - чесно і нікого не ображаючи", - відверто поділився артист.

▶️ Повний випуск "Наодинці з Гламуром" можна подивитися за цим посиланням: ПОЛЯКОВА вперше коментує результати ЄВРОБАЧЕННЯ, БОБУЛ відповідає РИБЧИНСЬКОМУ, а ТОПОЛЯ чекає суду

Нагадаємо, колишня дружина Іво Бобула шокувала, що була вагітна від нього, але він вмовив її зробити аборт.