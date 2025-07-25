Іво Бобул гостро висловився про Зіброва та Гігу і назвав, кого вважає секс-символом

Степан Гіга, Іво Бобул, Павло Зібров

Реклама

Відомий співак Іво Бобул неочікувано розповів, чи вважає своїми головними конкурентами Павла Зіброва і Степана Гігу. А також – кому б зі співачок віддав звання секс-символа українського шоубізнесу.

У відвертому інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН “Наодинці” артист емоційно висловився про своїх колег-співаків, з якими його нерідко порівнюють. Мова йде про народних артистів – Павла Зіброва і Степана Гігу. На запитання авторки проєкту Анни Севастьянової, чи має Бобул напружені стосунки з цими колегами, він відповів:

“З Пашею ми іноді сперечаємося, з якихось питань, але ніяких конфліктів. Можемо зідзвонитися, поділитися чимось. Зі Степаном теж саме, ми ж починали разом практично”, – розповідає Іво Васильович.

Реклама

Та на запитання, чи вважає цих колег Бобул найбільшими своїми конкурентами, співак неочікувано сказав: “У мене конкурентів немає. Просто я співаю краще, ніж дехто. І у мене репертуар трохи інший. Бог мені дав, слава Богу. Це треба просто розуміти і дивитися правді в очі”.

Крім того, під час розмови Іво Бобул оцінив і молоде покоління співаків. Зокрема, творчість Дмитра Монатіка, Артема Пивоварова і Дмитра Волканова.

Дмитро Монатік, Артем Пивоваров, Дмитро Волканов

“Ці артисти мені відомі. Я дивлюсь, що вони роблять. Не все мені подобається, чесно кажучи. Але це моя думка. У них ще є час – я гадаю років десять. Вони мають зробити свій репертуар, свою програму цікаву. Подивитися, що роблять там (за кордоном – прим. ред.). Бо там школа, а тут школи немає. Кожен робить, що хоче, а сцена не любить таке. Ми не є клоуни, ми – артисти, співаки. Ми маємо займатися вихованням тієї молоді, яка приходить на концерти”, – каже народний артист.

А ось на запитання, кого вважає секс-символом шоубізнесу, Бобул не роздумуючи назвав ім'я відомої співачки: “Для мене це Оля Полякова. Цьому статусу вона більше всього відповідає”.

Реклама

Співачка Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, Іво Бобул також висловився щодо мовного скандалу довкола Вєрки Сердючки і підтримав Андрія Данилка.