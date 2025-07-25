Іво Бобул на тлі скандалу довкола Сердючки зробив емоційну заяву: "Трудяг треба поважати"

Іво Бобул, Вєрка Сердючка

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Відомий співак Іво Бобул на тлі мовного скандалу довкола російськомовних пісень Вєрки Сердючки зробив емоційну заяву.

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Іво Васильович неочікувано зізнався в прихильності до творчості Андрія Данилка. Ба більше, виявилося, що артисти добре знайомі.

"Я Данилка дуже поважаю. Бо людина зробила сама себе, так як і я. Він знайшов свою нішу, свою Вєрку Сердючку. Взагалі, коли він з'явився, було одразу зрозуміло, що це бомба, що це буде дуже гарний артист. Так і сталося. Я дуже його поважаю за його впевненість, він дуже потужний", - коментує Іво Бобул.

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Артист Андрій Данилко / © Фото з власного архіву

Також народний артист повністю підтримав Данилка на тлі скандалу довкола російськомовних пісень Сердючки.

“Не треба людям вмішуватися в мистецтво. Ми не є двір. Люди мають іншим займатися. Не треба слідкувати, що він співає. У нього репертуар такий, що якщо перекласти, він втрачає багато колоритності. Він же співає не чужі пісні, це всі його. Треба думати, що він робить для держави, для армії. А яким він боком це заробляє, то вже інша справа. Він - трудяга, а трудяг треба поважати! І любити. Не треба, щоб народ вмішувався в культуру, ми не є стадо. Кожен артист є особистістю", - каже Іво Бобул.

72-річний Іво Бобул підтримав Андрія Данилка у мовному скандалі / © facebook.com/ivo.bobul.94

Нагадаємо, майданчик, де виступила Сердючка з російськомовними хітами, оштрафували на неочікувану суму.