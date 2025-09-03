ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
740
Час на прочитання
1 хв

Іво Бобул напросився в беквокалісти до відомої співачки: артистка насмішила реакцією

FIЇNKA шукає беквокалістку. Тим часом Іво Бобул зробив неочікувану заяву.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Іво Бобул та FIЇNKA

Іво Бобул та FIЇNKA

Народний артист Іво Бобул напросився в беквокалісти до відомої співачки FIЇNKA.

Так, артистка наразі перебуває в пошуках беквокалістки. Виконавиця активно про це говорить у своїх соцмережах. Цей допис не зміг оминути Іво Бобул. Артист із гумором поцікавився у коментарях, а чи можна йому в беквокалісти до FIЇNKA.

"А беквокаліста не потрібно?" - поцікався артист.

Іво Бобул / © facebook.com/ivo.bobul.94

Іво Бобул / © facebook.com/ivo.bobul.94

FIЇNKA відреагувала на неочікувану пропозицію. Співачка пожартувала, якщо серед її беквокалістів буде Іво Бобул, то в такому разі концерти настільки будуть потужними, що навіть музиканти не знадобляться.

"Якщо йдете до мене, то навіть музикантів не треба", - пожартувала співачка.

FIЇNKA / © instagram.com/fiinka_official

FIЇNKA / © instagram.com/fiinka_official

Нагадаємо, нещодавно Іво Бобул взяв участь у благодійному вечорі Катерини та Олександра Усиків. У коментарі сайту ТСН.ua артист розповів про гонорар за свій виступ на заході та пригадав знайомство з боксером-чемпіоном.

Дата публікації
Кількість переглядів
740
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie