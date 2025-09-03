- Дата публікації
-
Іво Бобул напросився в беквокалісти до відомої співачки: артистка насмішила реакцією
FIЇNKA шукає беквокалістку. Тим часом Іво Бобул зробив неочікувану заяву.
Народний артист Іво Бобул напросився в беквокалісти до відомої співачки FIЇNKA.
Так, артистка наразі перебуває в пошуках беквокалістки. Виконавиця активно про це говорить у своїх соцмережах. Цей допис не зміг оминути Іво Бобул. Артист із гумором поцікавився у коментарях, а чи можна йому в беквокалісти до FIЇNKA.
"А беквокаліста не потрібно?" - поцікався артист.
FIЇNKA відреагувала на неочікувану пропозицію. Співачка пожартувала, якщо серед її беквокалістів буде Іво Бобул, то в такому разі концерти настільки будуть потужними, що навіть музиканти не знадобляться.
"Якщо йдете до мене, то навіть музикантів не треба", - пожартувала співачка.
Нагадаємо, нещодавно Іво Бобул взяв участь у благодійному вечорі Катерини та Олександра Усиків. У коментарі сайту ТСН.ua артист розповів про гонорар за свій виступ на заході та пригадав знайомство з боксером-чемпіоном.