Іво Бобул напросився в беквокалісти до відомої співачки: артистка насмішила реакцією

Іво Бобул та FIЇNKA

Реклама

Народний артист Іво Бобул напросився в беквокалісти до відомої співачки FIЇNKA.

Так, артистка наразі перебуває в пошуках беквокалістки. Виконавиця активно про це говорить у своїх соцмережах. Цей допис не зміг оминути Іво Бобул. Артист із гумором поцікавився у коментарях, а чи можна йому в беквокалісти до FIЇNKA.

"А беквокаліста не потрібно?" - поцікався артист.

Реклама

Іво Бобул / © facebook.com/ivo.bobul.94

FIЇNKA відреагувала на неочікувану пропозицію. Співачка пожартувала, якщо серед її беквокалістів буде Іво Бобул, то в такому разі концерти настільки будуть потужними, що навіть музиканти не знадобляться.

"Якщо йдете до мене, то навіть музикантів не треба", - пожартувала співачка.

FIЇNKA / © instagram.com/fiinka_official

Нагадаємо, нещодавно Іво Бобул взяв участь у благодійному вечорі Катерини та Олександра Усиків. У коментарі сайту ТСН.ua артист розповів про гонорар за свій виступ на заході та пригадав знайомство з боксером-чемпіоном.