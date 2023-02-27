Іво Бобул назвав жінок "меркантильними" та поскандалив з блогеркою, яка дорікнула йому за сексизм

Музикант також спробував дорікнути блогерці через те, що вона у 32 роки незаміжня і у неї немає дітей.

Український артист Іво Бобул потрапив у скандал через свої висловлювання.

Зокрема, виконавець прийшов на інтерв'ю до журналістки та блогерки Емми Антонюк. Серед інших запитань, інтерв'юерка поцікавилася, чого Іво Бобул вчить свого сина у взаємодії з жінками.

Музикант, відповідаючи на запитання, почав говорити, що сучасні жінки "стали розпещеними" та "меркантильними". На думку артиста, дівчат цікавлять лише гроші, тому через це багато з них самотні та нещасливі.

Іво Бобул на інтерв'ю в Емми Антоненко / Фото: скриншот з відео

"Якщо жінка мозок тобі виносить, як до неї можна ставитися? Жінки бувають різні. А тим більше зараз жінки зараз розпещені. Дуже багато хочуть від чоловіків. Я дивлюся на все це і мені просто шкода стає чоловіків. Сьогодні в неї один, через пару років інший і так скаче по ліжках з одного до іншого, шукає принца. Меркантильними стали жінки, дуже меркантильними. Багато жінок самотні і не знать чому – у них є все, але немає щастя. А тому, що треба подивитися на себе, подивитися, що ти наробила, що залишилася сама. Кого ти так образила", - висловився артист.

Журналістка почала заперечувати ці слова. Утім, Іво Бобул стояв на своєму. На його думку, "хороші дівчата мають сидіти вдома".

Іво Бобул на інтерв'ю в Емми Антоненко / Фото: скриншот з відео

"Молоді це треба знати. Хлопці щоб знали - різні дівчата є. Є хороші – вони сидять вдома і нікуди не виходять... Жінки змінилися, стали меркантильними. Думають тільки себе, про бабки, про "жити класно", про машини, про будинки. А де може чоловік взяти це все? Не всі можуть бути банкірами та папіками", - висказався музикант.

Емма сказала артисту, що дівчата мають право робити те, що вони хочуть, і за це їх не мають класифікувати на "хороших" та "поганих". Бобул, своєю чергою, додав, що так чинять "розпещені жінки".

Після цього музикант дорікнув журналістці, що у 32 роки вона незаміжня та у неї немає дітей.

Іво Бобул на інтерв'ю в Емми Антоненко / Фото: скриншот з відео

"Чому ти одна? Ти молода, у тебе немає дитини, у тебе немає чоловіка. Чому? А має бути вже", - дорікнув журналістці Бобул.

Емма не стрималася і назвала слова музиканта "сексистською маячнею".

Після цього Іво Бобул подискутував та відмовився далі давати інтерв'ю Він кинув книгу, яку йому подарувала журналістка, зняв мікрофон та пішов.

Іво Бобул на інтерв'ю в Емми Антоненко / Фото: скриншот з відео

Однак на цьому дискусія не закінчилася. Бобул за декілька хвилин зателефонував блогерці, знову почав розповідати, що жінки "меркантильні" та кинув слухавку.

Зазначимо, Іво Бобул неодноразово потрапляв у скандали. Зокрема, раніше він висловлювався образливими словами про солістку гурту Go_A Катерину Павленко. Тоді артистка сказав, що співачка "ніхто і звуть її ніяк".

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