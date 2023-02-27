Іво Бобул назвав жінок "меркантильними" та поскандалив з блогеркою, яка дорікнула йому за сексизм

Музикант також спробував дорікнути блогерці через те, що вона у 32 роки незаміжня і у неї немає дітей.
Український артист Іво Бобул потрапив у скандал через свої висловлювання.
Зокрема, виконавець прийшов на інтерв'ю до журналістки та блогерки Емми Антонюк. Серед інших запитань, інтерв'юерка поцікавилася, чого Іво Бобул вчить свого сина у взаємодії з жінками.
Музикант, відповідаючи на запитання, почав говорити, що сучасні жінки "стали розпещеними" та "меркантильними". На думку артиста, дівчат цікавлять лише гроші, тому через це багато з них самотні та нещасливі.
"Якщо жінка мозок тобі виносить, як до неї можна ставитися? Жінки бувають різні. А тим більше зараз жінки зараз розпещені. Дуже багато хочуть від чоловіків. Я дивлюся на все це і мені просто шкода стає чоловіків. Сьогодні в неї один, через пару років інший і так скаче по ліжках з одного до іншого, шукає принца. Меркантильними стали жінки, дуже меркантильними. Багато жінок самотні і не знать чому – у них є все, але немає щастя. А тому, що треба подивитися на себе, подивитися, що ти наробила, що залишилася сама. Кого ти так образила", - висловився артист.
Журналістка почала заперечувати ці слова. Утім, Іво Бобул стояв на своєму. На його думку, "хороші дівчата мають сидіти вдома".
"Молоді це треба знати. Хлопці щоб знали - різні дівчата є. Є хороші – вони сидять вдома і нікуди не виходять... Жінки змінилися, стали меркантильними. Думають тільки себе, про бабки, про "жити класно", про машини, про будинки. А де може чоловік взяти це все? Не всі можуть бути банкірами та папіками", - висказався музикант.
Емма сказала артисту, що дівчата мають право робити те, що вони хочуть, і за це їх не мають класифікувати на "хороших" та "поганих". Бобул, своєю чергою, додав, що так чинять "розпещені жінки".
Після цього музикант дорікнув журналістці, що у 32 роки вона незаміжня та у неї немає дітей.
"Чому ти одна? Ти молода, у тебе немає дитини, у тебе немає чоловіка. Чому? А має бути вже", - дорікнув журналістці Бобул.
Емма не стрималася і назвала слова музиканта "сексистською маячнею".
Після цього Іво Бобул подискутував та відмовився далі давати інтерв'ю Він кинув книгу, яку йому подарувала журналістка, зняв мікрофон та пішов.
Однак на цьому дискусія не закінчилася. Бобул за декілька хвилин зателефонував блогерці, знову почав розповідати, що жінки "меркантильні" та кинув слухавку.
Зазначимо, Іво Бобул неодноразово потрапляв у скандали. Зокрема, раніше він висловлювався образливими словами про солістку гурту Go_A Катерину Павленко. Тоді артистка сказав, що співачка "ніхто і звуть її ніяк".
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