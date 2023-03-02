Іво Бобул неочікувано перепросив за скандальне інтерв'ю, в якому назвав жінок "меркантильними" та "розпещеними"

Співак зазначив, що не думав, що може так "засмутити когось своїми висловлюваннями".

Народний артист України Іво Бобул щиросердно покаявся за сказане в нещодавньому інтерв'ю журналістці Еммі Антонюк, після чого на нього вилилася купа хейту.

Так, у сторіз своєї сторінки в Instagram виконавець опублікував звернення до жінок, у якому перепросив за свої "необдумані та образливі слова". Артист зазначив, що все, що він сказав у скандальному інтерв'ю, було "знесилено іншими емоціями та переживаннями".

Пригадав зірка й своїх жінок-колег і наголосив, що вони "завжди були талановитими та цілеспрямованими людьми, з великими амбіціями та жагою до життя":

"І я був неправильний, коли звинуватив їх у "меркантильності" та "розбалуваності". Ще раз вибачаюсь за свої образливі слова та сподіваюся на ваше прощення", - зазначив у дописі Бобул.

Іво Бобул вибачився перед жінками / Фото: instagram.com/ivobobul_official

Також виконавець пообіцяв, що зробить все можливе, аби виправити свою прикру помилку і відновити довіру шанувальниць.

Нагадаємо, скандал навколо Іво Бобула розгорівся після того, як він під час інтерв'ю журналістці Еммі Антонюк охарактеризував жінок як "меркантильних" та "розпещених". Антонюк звинуватила зірку в сексизмі. Це розлютило артиста, і він в емоціях покинув інтерв'ю.

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