Іво Бобул після 10 років шлюбу з Сандулесою розкрив справжню причину розриву: "Прожила, як чоловік"

Лілія Сандулеса, Іво Бобул

Реклама

Український співак Іво Бобул поділився подробицями свого шлюбу зі співачкою Лілією Сандулесою та пояснив, чому вони розійшлися.

Артист розповів, що стосунки були непростими. І якщо раніше артист запевняв, що причиною розриву були різні характери, то зараз визнав, що на стосунки також значно повпливала спільна робота. За словами виконавця, у стосунках з Сандулесою він став почуватися ніби в тіні й часто йшов на поступки не на користь собі.

«Якщо хтось хоче одружитися зі співачкою й він теж музикант або співак — забудьте про це. Вона тягне ковдру на себе, а ви залишаєтеся постійно в холоді й голоді. Будете носити за неї все… Музичні твори робитимете за неї», — наголосив Бобул в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Реклама

Лілія Сандулеса й Іво Бобул / © t.me/muzvar_ua

Попри труднощі в шлюбі, співак зізнався, що любив Сандулесу за її жіночність і особисті якості. Тим не менш, озираючись назад, Бобул тішиться за відсутність дітей у їхньому романі: «Дітей не завели — слава Богу. Потрібно було працювати, не було часу. Вона, мабуть, не хотіла, і я не хотів дітей із нею, бо розумів, що це робота, і вона не витримає».

Іво додав, що розлучення також стало наслідком того, що Сандулеса нібито «своє життя прожила як чоловік» і, за його словами, намагалася «тягнути все на себе». Крім того, співаку не подобалося ставлення ексобраниці до роботи. Саме ці обставини змусили музиканта ініціювати розрив.

«Я їй говорив: „Лілю, двох чоловіків у родині не буває. Ти на сцені будь артисткою, а вдома — дружиною. Не треба командувати, я сам знаю, що треба робити. У мене руки не із дупи. І до того ж ми прок*кали все. Пісня „Берег любові“ такий фурор зчинила й терба було знайти директора, зібрати колектив й катати вдень і вносі допоки не впадеш зі сцени. У неї було по-своєму, а я хотів інакше», — розсекретив Іво.

Іво Бобул і Лілія Сандулеса — що відомо про колишній шлюб зірок

Реклама

Третій шлюб Іво Бобула зі співачкою Лілією Сандулесою протривав 10 років. Пара розлучилася 2002 року. У цей період вони виступали дуетом, а серед найпопулярніших їхніх спільних хітів — «А липи цвітуть» та «Берег любові». З часом артист одружився вчетверте.

У 2022–2023 роках Бобул зізнавався, що майже не підтримує контакту з Сандулесою. Але вже на початку 2024 року колишнє подружжя вперше після багатьох років возз’єдналося та орагнізувало серію спільних концертів. Після туру дороги артистів розійшлися.

Нагадаємо, нещодавно Іво Бобул неоднозначно висловився про пісні Ірини Білик і зізнався, що б хотів удосконалити.