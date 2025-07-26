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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
163
Час на прочитання
2 хв

Іво Бобул породичався з родиною Ротару та розкрив, як це сталося

Співак висловився про життя сестер Ротару та з ким зараз спілкується.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Іво Бобул та сестри Ротару

Іво Бобул та сестри Ротару

Народний артист України Іво Бобул, який нещодавно розповів про статки сина в США, зробив відверте зізнання про кумівські зв’язки з рідними сестрами легендарної Софії Ротару.

Так, артист в інтерв’ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" поділився рідкісними деталями зі свого особистого життя. Бобул згадав, що доньку Людмилу йому хрестили сестри співачки Ауріка та Лідія Ротару. З обома у нього були теплі професійні та дружні стосунки, адже ще за радянських часів всі разом вони працювали у вокально-інструментальному ансамблі "Черемош".

Сестри Ротару на архівному фото 1980-х років: Ауріка, Софія, Лідія

Сестри Ротару на архівному фото 1980-х років: Ауріка, Софія, Лідія

"З Аурікою я працював. Ліда й Ауріка — мої куми, бо хрестили мою доньку. Повага і сьогодні є. З Аурікою зустрічаюся. І вона буде робити концерт, я там співатиму, прийду привітаю. Ми працювали в одному колективі "Черемош" і тоді у мене народилася донька і я запропонував (стати хресною мамою — прим. ред.)", — пригадав виконавець.

І якщо з Аурікою співак підтримує тісний зв'язок і готується вийти на одну сцену, то з Софією Михайлівною він не спілкується. Тим не менш, вдячний їй за підтримку на творчому шляху: "Не знаю, де вона зараз. Не цікавлюся, але дуже їй вдячний".

Нагадаємо, нещодавно Іво Бобул приголомшив причиною, чому Ані Лорак зрадила Україну та обрала мовчання в РФ.

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