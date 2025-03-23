Іво Бобул пожалівся на свою пенсію та зізнався, чому відмовився від звання народного артиста

Народний артист України Іво Бобул чесно розповів про свою пенсію.

Виконавець заявив, що розмір виплат становить не надто велику суму. Іво не став називати цифри, але зауважив, що вважає таку винагороду після багатьох років роботи несправедливою. Водночас артист публічно розкритикував держслужбовців. На думку Бобула, їхня винагорода за працю, як і пенсії, занадто завищені.

"Це не пенсія, а страшна несправедливість. Знаєте, скільки маю трудового стажу? А скільки нарахували виплати? Навіть соромно озвучувати. А тим часом якась людина, що все життя з одного кабінету до іншого носила папірці, отримує в 50 разів більше. А судді собі скільки попризначали? А депутати, які прийшли в Верховну Раду, вибачте, з голими дупами, мільйонерами стали. Ще ж пенсію отримуватимуть гарну – от побачиш", - зазначив Бобул в інтерв'ю oboz.ua.

Іво Бобул

Крім того, Іво Бобул стверджує, що звання народного артиста аж ніяк не впливає на суму його пенсії. Ба більше, він вважає, що кількість "народних" зірок настільки зросла, що це вже немає жодного сенсу.

"Зараз народних артистів більше, ніж самих артистів. Це моя думка, нехай ніхто не ображається. Тому я навіть на афішах прошу не писати, що я народний артист. Просто: Іво Бобул", - додав виконавець.

Нагадаємо, нещодавно Іво Бобул розсекретив, де зараз живуть його діти та онуки.

Читайте також: