Іво Бобул прокоментував скандальне інтерв'ю, де назвав жінок "меркантильними" та "розпещеними"

Український артист Іво Бобул прокоментував скандальне інтерв'ю журналістці Еммі Антонюк, де він назвав жінок "меркантильними" та "розпещеними", а та, своєю чергою, дорікнула йому за сексизм.

Музикант заявив, що не давав дозволу Антонюк на публікацію інтерв'ю та зазначив, що просто ділився своєю думкою. Також Бобул звинуватив Емму в непрофесійності, адже за його словами, вона не мала права оприлюднювати їхню телефонну розмову.

Іво Бобул та Емма Антонюк / Фото: скриншот з відео

"Я понад 40 років на сцені, а їй - 32 роки. Це була моя власна думка. Ніхто не давав їй права публікувати це інтерв'ю. Я їй сказав, щоб вона це не публікувала, але вона не послухала. Хоче хайпанути? Вона виклала у Youtube нашу розмову телефоном. На це ніхто не має права без дозволу. Це правило журналістики", - прокоментував музикант виданню kp.ua.

Зазначимо, скандал довкола Іво Бобула почався після інтерв'ю журналістці Еммі Антонюк. Музикант заявив, що сучасних жінок окрім грошей нічого не цікавить. Також артист дорікнув інтерв'юерці, що у неї в 32 роки немає чоловіка та дітей.

Іво Бобул та Емма Антонюк / Фото: скриншот з відео

Емма ж спробувала заперечити Бобулу, і між ними почалася словесна перепалка. Після чого співак кинув подаровану йому журналісткою книгу, зняв мікрофон та пішов з інтерв'ю. Згодом Бобул зателефонував Антонюк та знову почав наполягати на своєму.

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