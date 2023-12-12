Іво Бобул різко відповів, чи пробачив Василя Вірастюка після багатьох років їхньої ворожнечі

Український співак Іво Бобул відповів, чи ображається на спортсмена Василя Вірастюка за те, що він публічно потролив його за особливий номер в готелі в Чернівцях.

Скандал тягнеться з 2016 року. Тоді в одному із готелів Чернівців Вірастюк зняв відео, як заходить до кімнати, на якій було написано "Іменний номер Іво Бобула". У своєму фотоблогу Василь запостив ролик, де висміяв раритетні фото й ексклюзивні костюми Іво, які висіли на стінах апартаментів-музею. Своєю чергою, співак назвав таку поведінку "знущанням над його здобутками".

Василь Вірастюк в іменному номері Іво Бобула

Наразі образа на спортсмена у Іво Бобула все ще лишилася. А в ті апартаменти співак і досі навідується, коли приїздить до Чернівців.

"Це не прикол, це дурість. Не треба сміятися над тим, що людина має. Навіщо? У мене ж в Чернівцях квартири немає. І коли приїжджаю, то там живу. Це моя кімната. І там є фотографії з моїми артистами, яких я люблю, є мій шлях, як я починав… Є там щось і старовинне. Наприклад, гітара. Навіщо сміятися. Ця людина вмерла для мене назавжди", - різко висловився Бобул в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Іво Бобул

Навіть попри те, що Вірастюк наразі займається низкою благодійних ініціатив, артист не готовий пробачити йому таку поведінку з минулого.

"У мене є теж хлопці не гірші волонтери. Я з ними спілкуюся, а з Василем ну що ж…", - зазначив співак.

Втім, Бобул назвав те, що може розламати між ними кригу після стількох років ворожнечі. Зокрема, він хоче почути вибачення від Василя Вірастюка. Цікаво, що до примирення Іво підштовхували навіть його діти. Однак, він так і не погодився.

Нагадаємо, декілька місяців тому лідерка українського гурту Go_A Катерина Павленко також потролила співака Іво Бобула. Вона запостила кумедну світлину й написала, чи досягли вони примирення.

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