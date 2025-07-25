Іво Бобул розкрив правду про спадок та хто з нащадків що отримав: "У мене немає нічого"

Іво Бобул / © facebook.com/ivo.bobul.94

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Народний артист України Іво Бобул, який нещодавно назвав розмір пенсії, поділився відвертими подробицями про стосунки з синами — Русланом і Данилом — та донькою Людмилою.

У щирому зізнанні в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" співак поділився, що вже давно розподілив усе своє майно між дітьми. Також він розповів про життя старшого сина Руслана у США. За словами Іво Васильовича, хлопець там створив родину та працює на престижній професії.

"Я всім все залишав. Без судів. Важко було, звісно. Перша дружина мені вдячна. Телефонувала мені нещодавно і казала, що син купив собі квартиру в Америці, Нью-Йорку. Я з Русланом постійно спілкуюся й допомагаю. Він сек'юриті. Такий, як я зростом або й навіть вище, з бородою. У нього донька. У мене три онучки – дві в Чернівцях, а одна – Америці", — розповів Бобул.

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Іво Бобул / © Скрін з відео "Наодинці"

А ось наймолодший 19-річний нащадок співака Данило під час війни проживає з батьками у Києві. Іво зізнався, що київську квартиру та машину переписав саме на юнака, чому дуже тішиться. Артист поділився, що наймолодший син зараз навчається і займається комп'ютерним обладнанням.

"Він зараз вчиться в Інституті міжнародних відносин і ще займається комп’ютерами разом з друзями. У нас конфлікти дуже рідко виникають. Де ми живемо — це його квартира. Я на нього все переписав, у мене немає абсолютно нічого, все нічого. Машину забрав. Я так кайфую і пишаюсь як він їздить. Бо колись у мене нічого не було і я мріяв про це. І коли я можу щось таке зробити для нього, то не уявляєте, яка це радість на душі. Але він не розбалуваний", — додав зірка.

Нагадаємо, нещодавно Іво Бобул розповів, як молодшого сина Данила зупинили працівники ТЦК і чим це закінчилося.