Іво Бобул розповів подробиці зустрічі з Елтоном Джоном в Криму: "Всі були в шоці"

Іво Бобул, Елтон Джон

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Відомий співак Іво Бобул пригадав цікавий факт зі своєї біографії, коли він познайомився з легендарним британським співаком Елтоном Джоном.

У відвертому інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" артист поділився спогадами про незвичну подію, яка сталася під час святкування дня народження другого президента України Леоніда Кучми. Захід проходив в Криму, ще до анексії півострова.

“Це був день народження Леоніда Кучми в Криму. І там було дуже багато артистів з Росії і трішки наших. Був “95 квартал", Тая Повалій, Кіркоров, Басков. І ось до мене підійшов Кошовий чи хтось інший з проханням допомогти виконати пісню. Вони підготували My Way, тільки російськомовною. Але ж вони не співаки, то я їм трошки допоміг”, – пригадує Іво Васильович.

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Тим часом, у залі перебував легендарний музикант і співак Елтон Джон. І, за словами Бобула, британська зірка одразу звернула на нього увагу: “І я тоді пару нот таких гарних взяв. І Елтон Джон такий: «Хто, хто ці ноти бере?». А потім я вже вийшов співати, і він зрозумів, що це я”, - пригадує артист.

Свого часу Елтон Джон часто приїздив до України / © Associated Press

Вже під час перерви Елтон Джон несподівано підійшов до Іво Бобула. Причому він пройшов повз усіх гостей, не звертаючи уваги на інших артистів: "Всі були в шоці, але він підійшов тільки до мене, потиснув мені руку і сказав: “Ти класний співак”. На жаль, не було фотографів поруч. Але це правда було, я не брешу”.

Нагадаємо, Іво Бобул також висловився про своїх конкурентів і кого вважає секс-символом українського шоубізнесу.