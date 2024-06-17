Іво Бобул розповів про трьох онуків і як часто бачиться з ними: "Допомагаю їм"

Артист також зізнався, чи має його молодший син зіркову хворобу.
Сьогодні, 17 червня, український співак Іво Бобул святкує 71-річчя.
З цієї нагоди артист поговорив з "ЖВЛ" і розповів про стосунки з онуками та молодшим 19-річним сином Данилом. Зокрема, Іво Бобул зазначив, що юнак часто бував на його концертах, проте зіркової хвороби зараз не має.
"Він прийшов на один з моїх найпотужніших концертів в Україні. І я бачив його очі, як сприйняв це все народ. Думаю, після цього до нього прийшло якесь усвідомлення. Хоча він ніколи не прикривається тим, що він син відомого співака", - розповів виконавець.
Також зірка розповів про онуків і зізнався, що хоч і рідко бачиться з ними, проте любить тішити їх подарунками.
"У мене троє онуків. Маю приїхати до них, давно не зустрічався. Я їм подарунки дарую й допомагаю грошима", - додав Бобул.
Тим не менш, Іво Бобул не часто ділиться фото чи подробицями життя його родини, бо впевнений, що щастя полюбляє тишу.
"Не буду казати про всіх, але у деяких людей дуже погані очі. Це твоє особисте – ховай!", - наголосив артист.
Зазначимо, співак був чотири рази одруженим. Так, від перших двох шлюбів у Іво є двоє старших дітей – Руслан і Людмила. Третій наймолодший син Данило у артиста народився вже у четвертому шлюбі від дружини Наталії, яка молодша за нього на 12 років. До слова, з третьою дружиною, співачкою Лілією Сандулесою, артист не мав дітей. Проте нещодавно неочікувано вони відновили співпрацю.
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