Іво Бобул розсекретив, де зараз троє його дітей та чи спілкується він зі своїм кумом Кучмою

Народний артист України Іво Бобул розсекретив, де зараз троє його дітей та чим вони займаються.

У виконавця є двоє синів та донька від різних шлюбів. Наймолодшого Данила, якому зараз 20 років, співакові народила його теперішня дружина. Як поділився Бобул, парубок нині навчається в Інституті міжнародних відносин та відвідує курси водіїв.

"Данилко зараз вчиться в Інституті міжнародних відносин, другий курс. Так що він має свою стезю у житті. Я за нього дуже радий. Зараз ходить на курси водіїв", - розповів артист в інтерв'ю для Rostyslove Production.

Зі старшим сином Русланом та донькою Людмилою у виконавця були раніше не такі теплі стосунки. Однак наразі все владналося. Іво Бобул чудово з ними спілкується. Старший син наразі проживає в Америці, де й працює.

Іво Бобул / Фото: скриншот з відео

"У мене онучки дві. Все добре, вони в Чернівцях живуть. Одна навчається, а інша працює. Руслан у мене вже дорослий, він в Америці живе. Телефонуємо одне одному, торік бачилися з ним, говорили, спілкувалися. Він хотів приїхати до України, але я кажу, що війна. І в нього робота така серйозна, що він не може", - поділилася артист.

До речі, молодшого сина Бобула – Данила – хрестив другий президент України Леонід Кучма. Як говорить співак, вони з ним спілкуються. Також Кучма не забуває про похресника. Щоправда, під час війни спілкування не таке інтенсивне, як було раніше.

"У Данила був день народження, він його привітав. Раніше ми частіше зустрічалися. Зараз війна і трішки не до того. Але телефонуємо одне одному, дізнаємося про здоров'я, життя, чи треба якась допомога. Я як обираю друзів, то на все життя", - додав Бобул.

Нагадаємо, нещодавно акторка Олена Кравець вперше за тривалий час показала своїх помітно підрослих двійнят. Сімейство саме відпочивало в Буковелі.

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