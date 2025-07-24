Іво Бобул розсекретив, як зміг підвищити собі пенсію, та озвучив її розмір: "Соромно"

Іво Бобул / © Скрін з відео "Наодинці"

Реклама

Народний артист України Іво Бобул висловився про свої заробітки під час війни.

Раніше виконавець уже озвучував суму своєї пенсії — тоді вона становила всього п'ять тисяч. Утім, у новому інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН ”Наодинці” він заявив, що зараз вона зросла вдвічі. За словами Бобула, на це вплинуло і те, що він озвучив її публічно. Іво Васильович зазначив, що станом на зараз його виплати становлять 10 тис. грн. І хоча він однаково вважає її замалою як для народного артиста, та все ж вдячний.

“Пенсію вже підняли. Зараз 10 тис. грн. Соромно. Але нічого, дякую й за це. Це підвищили за роки”, — розповів Бобул.

Реклама

Іво Бобул / © facebook.com/ivo.bobul.94

Водночас співак розповів, що продовжує працювати викладачем та очолює кафедру естрадного співу. Саме це дає йому можливість залишатися активним у професійному житті та отримувати додатковий дохід. Крім того, Іво зізнався, що доволі суворий зі своїми студентами, адже хоче їх якнайкраще підготувати до майбутнього.

“Продовжую викладацьку роботу, завідувач кафедри естрадного співу. В Лаврі є Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Не виганяю з аудиторії, але можу покричати. Вони спочатку не хочуть вчитися, а потім телефонують і кажуть: “Іво Васильовичу, ми вам так вдячні, що ви нас змушували. Тепер ми це розуміємо”, — додав артист.

Нагадаємо, нещодавно актор Віктор Андрієнко також розкрив суму пенсії та яку надбавку отримує.