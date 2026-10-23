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Іво Бобул ще сильніше схуд і посивів: який вигляд нині має 73-річний легендарний співак
Співак з’явився на відео перед концертом у Вінниці та привернув увагу помітними змінами зовнішності.
Український співак Іво Бобул здивував шанувальників новим виглядом: 73-річний артист ще більше схуд, а його образ доповнила помітна сива щетина.
Напередодні концерту у Вінниці виконавець записав відеозвернення до шанувальників. Кадри з артистом опублікували в Instagram. На них співак постав із густою сивою щетиною. Також увагу привернули зміни в його фігурі. Бобул помітно схуд порівняно з попередніми появами на публіці. Новий образ артиста не залишився непоміченим.
Раніше співак уже розповідав про рішення змінити вагу. Тоді він пояснив, що прагнув почуватися комфортніше як на сцені, так і в повсякденному житті.
За попередніми повідомленнями, артисту вдалося позбутися понад 14 кілограмів. Водночас про нові результати схуднення він поки не повідомляв. Сам співак раніше наголошував, що ухвалив таке рішення після консультацій із лікарями та обговорення з родиною.
Іво Бобул — народний артист України, співак, композитор і педагог. Він народився 17 червня 1953 року в селі Тереблече Чернівецької області. Серед його найвідоміших композицій — «Якщо любиш, кохай», «Душі криниця», «На Україну повернусь» і «Місячне колесо». Звання заслуженого артиста України виконавець отримав 1995 року, а народного — 1998-го.
Нагадаємо, раніше Іво Бобул вперше за тривалий час показався з дружиною та сином.