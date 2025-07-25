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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
4003
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Іво Бобул шокував причиною, через яку Лорак зрадила Україну: "Вона заважала всім"

За словами народного артиста, у співачки не було вибору.

Автор публікації
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Іво Бобул, Ані Лорак

Іво Бобул, Ані Лорак

Народний артист України Іво Бобул неочікувано розповів про Ані Лорак і пригадав, як з нього знущалися в шоубізнесі.

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua “Наодинці” виконавець пригадав початок кар'єри Ані Лорак і висловив свою думку, чому вона поїхала до Росії. За словами Бобула, співачку “вижили” з України, бо вона тут усім заважала.

“Я пам'ятаю її маленьку зовсім. Мені дуже жаль, що так з нею сталося. Вона дуже потужна співачка. Якщо зануритися у те, чому вона поїхала, то є питання. Може, вона б і не поїхала, якби тут було по-іншому. Вона тут заважала всім. А куди їй їхати, якщо тут об тебе починають ноги витирати”, — розповів Іво Васильович.

Співачка Ані Лорак досі відмовчується про війну в рідній країні / © instagram.com/anilorak

Співачка Ані Лорак досі відмовчується про війну в рідній країні / © instagram.com/anilorak

До слова, сам Іво Бобул теж пригадує, як з нього знущалися в шоубізнесі, зокрема в гумористичних проєктах.

“Іноді є нормальні жарти, а іноді тупі. Пам'ятаю жарт: “А хто такий Іво Бобул? А це той, кого старі забули, а молоді не знають”. А чому так? Хто забув? Хто не знає? Ось так знищували українських співаків. Так й інші знущаються просто. Вони думають, що це дуже смішно. Але, хлопці, проживіть моє і пройдіть те, що я пройшов, а потім уже будемо говорити”, — зізнається артист.

Нагадаємо, Іво Бобул також висловився щодо мовного скандалу довкола Вєрки Сердючки і підтримав Андрія Данилка.

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