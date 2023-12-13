Іво Бобул шокував, що сталося з його будинком в окупованій Ялті

Артист також розповів, скільки коштів заробляє та витрачає на місяць.

Український співак Іво Бобул розповів про свої доходи та витрати, а також про нерухомість в Криму.

Музикант придбав будинок в Ялті ще до того, як півострів окупувала країна-агресорка Росія. Там виконавець жив, коли приїжджав на відпочинок. Однак наразі житла немає. Як розповів співак в інтерв'ю Славі Дьоміну, будинок згорів. Артист підозрює, що його підпалили.

"Там будинок у мене був у Ялті, згорів. Підпалили, мабуть. Купив ще, поки Крим не був окупований. Я туди їздив відпочивати. Потім уже, коли війна сталася, мені хлопці показали, як воно горить. І все…", - розповів співак.

Іво Бобул / Фото: скриншот з відео

Також Іво Бобул відверто розповів про свої доходи та витрати. Музикант зізнався, що він щомісяця витрачає 2-5 тисяч доларів. Однак доходи виконавця бувають різні. Зазвичай, вони лише покривають всі витрати. Окрім того, в Іво Бобула є пенсія, але вона маленька – лише п'ять тисяч гривень.

"Десь дві тисячі йде в мене. У мене просто велика родина і мені треба допомагати їм. Я думаю, що п'ять тисяч доларів на місяць – це було б нормально. Зараз заробляю десь таку суму, можу більше трішки заробити", - зізнався співак.

Іво Бобул / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно Іво Бобул прокоментував давній конфлікт зі спортсменом Василем Вірастюком. Співак чесно зізнався, чи пробачив стронгмену давні образи.

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