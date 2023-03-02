Іво Бобул заявив, що його сторінку в Instagram зламали

Артист звернеться до спеціалістів, аби дізнатися, хто зламав його сторінку у фотоблогу.

Український артист Іво Бобул повідомив, що його сторінку в Instagram зламали.

Як відомо, в сторіз акаунта виконавця з'явився допис, у якому він нібито перепрошує за свої слова, сказані в інтерв'ю журналістці Еммі Антонюк.

В коментарі сайту ТСН.ua концертна директорка Бобула Ірина підтвердила, що дійсно на офіційній сторінці артиста в Instagram в сторіз з'явився цей допис. Втім, Ірина наголосила, що ані музикант, ані його команда його у сторіз не розміщувала.

Такий вигляд має офіційна сторінка Іво Бобула в Instagram / Фото: instagram.com/ivobobul_official

За словами представниці Бобула, його сторінку хтось зламав. Команда музиканта планує звернутися до спеціалістів, аби дізнатися, чиїх це рук справа.

"Звернемося до людини, яка розбирається у цій справі, щоб знайти людей, які мали доступ до цієї сторінки. Ми поки не знаємо, хто це міг зробити, ми дізнаємося. Я бачила ту інформацію, яку ви брали до уваги (допис зі словами вибачення в Instagram-stories – прим. ред.). Ми нічого не маємо проти, ми всі люди. Я вже побачила, що спиралися (на допис в Instagram-stories – прим. ред.) перш ніж це публікувати. Ми дізнаємося, хто це міг зробити. Але стовідсотково - цього не робили ані я, ані Іво Васильович", - прокоментувала концертна директорка виконавця.

Цей допис не робив ані Іво Бобул, ані його команда / Фото: instagram.com/ivobobul_official

Вона також додала, що Іво Бобул у жодному разі не робив би відповідний допис з вибаченнями в Instagram, адже його провини немає. У скандальному інтерв'ю Еммі Антонюк музикант поділився виключно своєю думкою.

"Цієї інформації бути не могло, бо провини жодної його немає. Він просто висловив свою думку і все. Іво Васильович каже те, що він вважає за потрібне, і те, що відповідає його поглядам", - додала концертна директорка.

Зазначимо, днями Іво Бобул дав інтерв'ю журналістці Еммі Антонюк, де висловив свою думку про сучасних жінок. Натомість погляди інтерв'юерки та музиканта виявилися різними, через що у них виникла дискусія. Тим часом сьогодні в Instagram-stories співака з'явився допис, де музикант нібито перепрошує за сказане під час інтерв'ю. Та, як виявилося, сторінку Іво Бобула у фотоблогу зламали.

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