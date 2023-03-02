Іво Бобул та його гучні скандали: назвав солістку Go_A "ніким" і висміяв творчість "ДахаБрахи"

Днями український артист Іво Бобул нарвався на хейт, коли на одному з інтерв'ю висловив свою думку про сучасних жінок, назвавши їх "меркантильними" та "розпещеними".

Та це не єдиний скандал, у який потрапляв музикант. Зокрема, раніше він образливо висловлювався про творчість деяких сучасних артистів. Також свого часу неабияке обговорення викликав іменний номер Іво Бобула, який потролив спортсмен Василь Вірастюк.

Тож, редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати п'ять гучних скандалів за участі артиста Іво Бобула.

Скандальне інтерв'ю Еммі Антонюк, де музикант назвав жінок "меркантильними" та "розпещеними"

Нещодавно розгорівся неабиякий скандал довкола музиканта Іво Бобула. Все почалося зі скандального інтерв'ю Еммі Антонюк. Відповідаючи на запитання журналістки, чого співак вчить свого сина у взаємодії з дівчатами, артист почав говорити, що сучасні жінки стали "розпещеними" та "меркантильними" і їх цікавлять лише гроші. Натомість, на думку Бобула, хороші дівчата мають сидіти вдома.

Іво Бобул / Фото: скриншот з відео

"Зараз жінки розпещені. Дуже багато хочуть від чоловіків. Я дивлюся на все це і мені просто шкода стає чоловіків. Сьогодні в неї один, через пару років інший і так скаче по ліжках з одного до іншого, шукає принца. Меркантильними стали жінки, дуже меркантильними", - сказав тоді Бобул.

З ним не погодилася інтерв'юерка. Емма почала заперечувати слова Іво та дорікнула йому за сексизм. Музикант продовжив наполягати на своєму. Дискусія закінчилася тим, що Бобул жбурнув книгу, яку йому подарувала Антонюк, та пішов з інтерв'ю. Утім, за декілька хвилин він зателефонував Еммі та продовжив далі суперечку. Щоправда, кинув слухавку.

Іво Бобул та Емма Антонюк / Фото: скриншот з відео

На виконавця посипалася хвиля хейту. Музикант прокоментував скандал та зазначив, що, по-перше, він ділився виключно своїм досвідом, а по-друге, не давав журналістці згоди на публікацію інтерв'ю.

Нині ті, хто дивився інтерв'ю, поділилися на два табори. Одні засуджують Іво Бобула за його висловлювання, інші ж – підтримують його, звинувачуючи журналістку у непрофесійності.

Іво Бобул та Емма Антонюк / Фото: скриншот з відео

Іво Бобул та солістка гурту Go_A Катерина Павленко

Співак наприкінці 2021 року розкритикував лідерку гурту Go_A Катерину Павленко після її висловлювань. Так, на одному з шоу вона сказала, що сучасному шоубізнесу не вистачає артистів, за якими піде молодь. Вона також додала, що "стрази та те, що було популярним 10 років тому", вже не цікавлять нікого. Та це не на жарт зачепило Бобула.

Іво Бобул / Фото: скриншот з відео

Павленко розповідала, що за лаштунками тоді артист підійшов до неї та "порадив спуститися з неба на землю" та не ображати інших артистів. Виконавиця ділилася, що Бобула зачепила фраза про стрази.

Та на цьому скандал не завершився. Згодом в інтерв'ю Іво Бобул заявив, що Катерина "нічого не зробила для української культури" і "вона ніхто, і звуть її ніяк".

"Що вона зробила для української культури? Скажіть мені. Що, заспівала "Конопельку"? А вона як співачка хто? Ніхто і звуть її ніяк", - говорив тоді Бобул.

Катерина тоді прокоментувала слова Іво. Вона зазначила, що поважає артистів, що стояли на засадах формування музичної естради незалежної України. Утім, на її думку, цінності слухачів змінюються, а музиканти, своєю чергою, мають їм відповідати.

Іво Бобул розкритикував творчість гуртів "Бумбокс" та "ДахаБраха"

Не лише співачці Катерині Павленко дісталося від Іво Бобула. Зокрема, 2016 року він розкритикував творчість українських колективів "Бумбокс" та "ДахаБраха", а останнього сплутав назву і назвав "БрахаДраха". Музикант заявив, що не розуміє їхню творчість.

Іво Бобул розкритикував гурти "Бумбокс" і DakhaBrakha

"Є така манера – ламати українську мову. Чи це комусь так треба, чи це спеціально? Я почув "Бумбокс" - для мене не зрозуміло. Двоє чи один в каное там є, і ще там якась група з'явилася, в таких вони високих шапках – "БрахаДраха", - заявив Бобул.

Коли ж артист дізнався, що "ДахаБраха" популярні за кордоном, то відповів: "Може на них приходять дивитися як на стьоб?".

Василь Вірастюк потролив іменний номер Іво Бобула в готелі, а музикант це не оцінив

В одному з готелів Чернівців є іменний номер Іво Бобула. 2016 року спортсмену Василю Вірастюку випала нагода там побувати, і він був неабияк приголомшений. У номері Іво Бобула були його раритетні фото, ексклюзивні костюми та навіть концертні альбоми, що зберігалися під склом.

"Я ніколи ще не жив у музеї, а тим більше у музеї Іво Бобула", - коментував тоді Вірастюк.

Іво Бобула засмутило відео спортсмена. Музиканту було прикро, що Вірастюк "познущався з його здобутків".

"Треба поважати та пишатися людьми, які віддають своє життя, вміння на вівтар культури України, щоб вона була достойною, професійною в світовому суспільстві! І ніхто не має права знущатися над моїми здобутками! Цей номер, в якому ви мали за честь бути, був створений Чернівецькою громадою, які люблять і поважають мою творчість!" – обурювався Бобул.

Скандальне відео, де Іво Бобул співає з колишнім генпрокурором Віктором Пшонкою

2016 року набрало популярності відео, на якому Іво Бобул співає композицію "Товарищ Песня" у дуеті з колишнім генпрокурором Віктором Пшокною. Музиканта тоді неабияк роздратував такий сплеск цікавості до його персони.

Іво Бобул виправдався, що виступ відбувся ще тоді, коли Пшонка був при посаді, однак точний рік артист не пригадує. За словами музиканта, він не міг відмовити високопосадовцям.

"Я не пам'ятаю, який це був рік. Я – співак, я не політик. Мені сказали співати – я й прийшов співати. Я не знаю, що це була за подія – свято не свято. Просто сказали – треба співати. І все. Мені сказали, що він хоче співати цю пісню", - коментував тоді відео Бобул.

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