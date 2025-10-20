Іво Бобул відверто зізнався у непростих стосунках із донькою від ексдружини

Іво Бобул

Український співак Іво Бобул поділився емоційними подробицями про стосунки зі своїми дітьми.

Він розповів, що взаємини з донькою Людмилою від колишнього шлюбу раніше були непростими через його гастрольне життя та відстань, а конфлікти інколи залишалися невирішеними: "Ти (донька — прим. ред.) забула, що ти робила, коли знала, що я мав піти. А чи мала ти право мені казати таке? Іноді діти не мають права говорити батькам деякі слова. Вони ще зелені та не знають, яке життя".

Зовсім інша історія з молодшим сином Данилом від теперішньої дружини співака, якому зараз 20 років. Бобул підкреслив, що син став для нього справжнім відкриттям і тепер займає центральне місце в його житті.

Іво Бобул / © facebook.com/ivo.bobul.94

"Для мене він все. Я радію ним і живу, бо мені треба, щоб він був людиною", — зізнався артист в інтерв’ю Славі Дьоміну

Іво Бобул розповів, що Данило вже самостійний, активно працює і розвивається — займається комп’ютерними проєктами, навчається, будує власне життя. Артист зазначив, що саме спостереження за сином допомагає йому цінувати моменти разом і підтримувати близькі стосунки, яких раніше бракувало з донькою.

