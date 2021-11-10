Іво Бобул висловив захоплення Лорак та розкритикував солістку Go_A: "Ніхто і звуть її ніяк"

Співак невтішно висловився про артистку.

Український артист Іво Бобул знову розкритикував солістку гурту Go_A Катерину Павленко.

Так, нещодавно в одному шоу виконавиця заявила, що українському шоубізнесу не вистачає артистів, за якими піде молодь, і "стрази та те, що було популярним 10 років", їх вже не цікавить. Ці слова, схоже, дуже зачепили Бобула.

В інтерв'ю Славі Дьоміну зірка розповіла, що за лаштунками артист підійшов до неї та жорстко висловився: "Сказав, що у мене зіркова хвороба, я - принцеса і мені треба спуститися на землю і що я образила всіх артистів. Його дуже образила фраза про стрази... Його чомусь це зачепило особисто, хоча взагалі дуже дивна ситуація".

Тепер у програмі ЖВЛ Іво знову зачепив невтішними словами фронтвумен Go_A.

"Що вона зробила для української культури? Скажіть мені. Що, заспівала "Конопельку"? А вона як співачка хто? Ніхто і звуть її ніяк", - заявив Бобул.

А от хто викликає захоплення в артиста, то це Ані Лорак.

"Я поважаю її все ж таки, попри те, що вона поїхала туди, будем казати. Добре, а шо тут у нас? Є робота? Да нема роботи", – пояснив співак свою позицію.

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