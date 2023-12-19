Іво Бобул вперше за 20 років після гучного розриву возз'єднається з ексдружиною Сандулесою – ЗМІ

Український співак Іво Бобул через 20 років після гучного розриву возз'єднається з колишньою дружиною, співачкою Лілією Сандулесою.

Мова йде саме про творчий тандем. Як повідомляє музичний портал "Музвар", Бобул та Сандулеса планують знову вийти разом на сцену та виконати свої популярні хіти. У повідомленні йдеться, що виконавці 2024 року зіграють спільний сольний концерт у "Палаці Україна", а також вирушать у тур.

Лілія Сандулеса, Іво Бобул

"Іво Бобул та Лілія Сандулеса, легенди української естради, після гучного розставання в 90-их, знову вийдуть на одну сцену! А не виступали вони разом понад два десятиліття! Ба більше, окрім спільного сольника в "Палаці Україні", буде і тур містами України", - йдеться в повідомленні "Музвару".

Зазначимо, Іво Бобул та Лілія Сандулеса в 90-х були неабияк популярними. Разом вони випустили чимало хітів, серед яких "Берег любові", "Пізня зустріч" та інші. Пару поєднував не лише творчий тандем, але й родинний. Однак на початку 2000-х років подружжя розлучилося. Разом з тим розпався їхній дует. Хоч Сандулеса пропонувала Бобулу продовжити після розлучення виступати, однак той відмовився.

Нагадаємо, нещодавно Іво Бобул розповів, що сталося з його будинком в окупованій Ялті. Виявляється, житла виконавця більше немає.

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