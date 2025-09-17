ТСН у соціальних мережах

Іво Бобул вступився за Вєрку Сердючку, яка не перекладає пісні українською: "Не буде того колориту"

Артист переконаний, що частину пісень Сердючки неможливо перекласти без втрати автентичності.

Іво Бобул і Вєрка Сердючка

Співак Іво Бобул висловився про виконання російськомовних пісень українськими артистами.

Зокрема, він став на захист Вєрки Сердючки, яка досі не переклала весь свій репертуар українською. Артист зазначив, що частина творчості Сердючки побудована саме на російськомовних композиціях, і переспівати їх іншою мовою складно.

"Я розумію, що в неї є багато репертуару, який звучатиме тільки російською. Переробити то неможливо. Можу зробити, але як воно піде — ніхто не знає. Не буде того колориту", — пояснив співак в інтерв’ю Суспільному Культура.

Водночас Бобул наголосив, що вірить у здатність Андрія Данилка адаптувати свою творчість до нових умов. Співак змотивував Сердючку й сказав, що у нього все вийде.

"Він мудрий хлопець, думаю, що знайде вихід, і в нього все вийде", — заявив Бобул.

Іво Бобул / © скриншот з відео

Окрім цього, артист підняв тему відсутності чіткої культурної політики в Україні. На його думку, саме ідеологія держави має формувати середовище, де українська мова, культура й молоді митці отримують належну підтримку.

Нагадаємо, нещодавно гуморист Іван Люленов з Молдови зізнався, скільки часу йому знадобилося, щоб заговорити українською. Він зазначив, що процес виявився для нього значно простішим, ніж очікував.

