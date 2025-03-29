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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
268
Час на прочитання
2 хв

Іво Бобул викрив шахраїв на брехні та зробив гнівну заяву: "Жодної совісті"

Співак відреагував на фейк про його госпіталізацію.

Автор публікації
Валерія Гажала Валерія Гажала
Іво Бобул

Іво Бобул / © скриншот з відео

Народний артист України Іво Бобул розніс зловмисників, які розповсюджують про нього брехню.

На своїй Facebook-сторінці зірка обурився однією з публікацій, на яку наткнувся в Мережі. На створених штучних інтелектом кадрах дівчина нібито у студії новин повідомляє про серйозний діагноз Іво Бобула. Мовляв, артисту просто на сцені нібито стало зле, внаслідок чого його госпіталізували з діагнозом цукровий діабет другого типу. Ба більше, шахраї навіть підробили відео й зі співаком і наклали своє повідомлення, де він нібито нахвалює псевдолікарський засіб.

Не складно здогадатися, що це було зроблено з метою наживи на імені співака й рекламі препаратів. До того ж неозброєним оком на кадрах помітно, що зірка має штучну, лялькову міміку, що є ознакою діпфейку.

Іво Бобул про фейкове відео / © facebook.com/ivo.bobul.94

Іво Бобул про фейкове відео / © facebook.com/ivo.bobul.94

Обурений ситуацією Бобул не стримував емоцій. У публікації він наголосив, що фейковими відео невідомі вводять в оману його фанів і отримують від цього кошти. Тож він жодним чином не причетний до цього й закликав не довіряти таким сумнівним відео. Водночас додав, що насправді почувається добре.

"Я шокований! Як можна таке зробити? Ще й інтерв'ю взяти, яке було взято з іншої програми й підробити голос. Жодного сорому та совісті. Що за люди? Слава Господу, у мене все нормально! Не вірте цим ідіотам, це фейк, хтось заробляє, мабуть. Господи, у тебе велика сила! І хто це зробив, я відаю їх на твій Божий суд", - написав Іво.

Нагадаємо, нещодавно Іво Бобул публічно поскаржився на розмір своєї пенсії та чесно відповів про надбавки.

Дата публікації
Кількість переглядів
268
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