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Іво Бобул висловився про Путіна після зустрічі з ним і коли востаннє говорив з Кучмою
На думку народного артиста, війна могла початися ще 2003 року, коли стався конфлікт навколо острова Тузла.
Легендарний співак Іво Бобул розповів, які враження на нього справив Володимир Путін при зустрічі. А також пригадав останню розмову зі своїм кумом Леонідом Кучмою.
У відвертому інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" артист поділився спогадами про те, як одного разу бачив Володимира Путіна. Це сталося в Криму, більше 20 років тому, під час офіційних заходів, присвячених зустрічі тогочасного президента України Леоніда Кучми і вже тодішнього лідера РФ.
“Який він? Метр з кепкою. Дивився на нього, як на звичайну людину. Я ніколи не думав, що він таке зробить і на Україну піде. До речі, він дуже з повагою до Кучми відносився. Там було якесь питання по Білорусі. І він казав, “як старійшина скаже, так і буде". Це було при мені, до речі", - пригадує Іво Бобул.
Також під час інтерв’ю народний артист підтвердив твердження деяких експертів про те, що велика війна могла початися ще 2003 року - коли Росія почала будувати дамбу навколо українського острова Тузла.
“Він (Кучма - прим.ред) чотири дні дзвонив Путіну, але той не брав трубку. І коли вже він з Кузьмуком поїхали, там було все готове, аби дати відсіч. І він (Кучма - Прим.ред.) прямо сказав: “Ще одна машина, і я відкриваю вогонь”. І все спинилося", - ділиться Іво Бобул.
Нагадаємо, острів Тузла був предметом територіальних суперечок між Україною та Росією. 2003 року навколо острова виник конфлікт, коли Росія почала будувати до нього дамбу. У підсумку конфлікт вдалося вирішити дипломатичним шляхом. Після анексії Криму у 2014 року острів Тузла був анексований.
Також Іво Васильович розповів, коли останній раз спілкувався з Леонідом Кучмою, якому в серпні виповниться 87 років.
“Ми з ним нещодавно спілкувалися. Я йому дзвонив, запитати, як здоров'я, як себе почуває Людмила Миколаївна. Я цих людей дуже поважаю. І люблю цих людей не тому, що вони хрестили мого сина, а тому, що бачив, що вони зробили для України. Як могли, робили, але ті часи були нелегкі. Мені дуже боляче і сумно, що наші люди забувають про хороше. Ти можеш робити все життя хороше, але хоч раз десь зробиш погане, про хороше і не згадають” , - каже народний артист.
Нагадаємо, в інтерв'ю "Наодинці" Іво Бобул також пригадав, як під час святкування ювілею Леоніда Кучми він познайомився з Елтоном Джоном.