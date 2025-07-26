Іво Бобул висловився про Путіна після зустрічі з ним і коли востаннє говорив з Кучмою

Іво Бобул / © Скрін з відео "Наодинці"

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Легендарний співак Іво Бобул розповів, які враження на нього справив Володимир Путін при зустрічі. А також пригадав останню розмову зі своїм кумом Леонідом Кучмою.

У відвертому інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" артист поділився спогадами про те, як одного разу бачив Володимира Путіна. Це сталося в Криму, більше 20 років тому, під час офіційних заходів, присвячених зустрічі тогочасного президента України Леоніда Кучми і вже тодішнього лідера РФ.

“Який він? Метр з кепкою. Дивився на нього, як на звичайну людину. Я ніколи не думав, що він таке зробить і на Україну піде. До речі, він дуже з повагою до Кучми відносився. Там було якесь питання по Білорусі. І він казав, “як старійшина скаже, так і буде". Це було при мені, до речі", - пригадує Іво Бобул.

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Також під час інтерв’ю народний артист підтвердив твердження деяких експертів про те, що велика війна могла початися ще 2003 року - коли Росія почала будувати дамбу навколо українського острова Тузла.

“Він (Кучма - прим.ред) чотири дні дзвонив Путіну, але той не брав трубку. І коли вже він з Кузьмуком поїхали, там було все готове, аби дати відсіч. І він (Кучма - Прим.ред.) прямо сказав: “Ще одна машина, і я відкриваю вогонь”. І все спинилося", - ділиться Іво Бобул.

Леонід Кучма і Володимир Путін (архівне фото) / © Weekly.ua

Нагадаємо, острів Тузла був предметом територіальних суперечок між Україною та Росією. 2003 року навколо острова виник конфлікт, коли Росія почала будувати до нього дамбу. У підсумку конфлікт вдалося вирішити дипломатичним шляхом. Після анексії Криму у 2014 року острів Тузла був анексований.

Також Іво Васильович розповів, коли останній раз спілкувався з Леонідом Кучмою, якому в серпні виповниться 87 років.

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“Ми з ним нещодавно спілкувалися. Я йому дзвонив, запитати, як здоров'я, як себе почуває Людмила Миколаївна. Я цих людей дуже поважаю. І люблю цих людей не тому, що вони хрестили мого сина, а тому, що бачив, що вони зробили для України. Як могли, робили, але ті часи були нелегкі. Мені дуже боляче і сумно, що наші люди забувають про хороше. Ти можеш робити все життя хороше, але хоч раз десь зробиш погане, про хороше і не згадають” , - каже народний артист.

Леонід Кучма хрестив молодшого сина Іво Бобула Даню

Нагадаємо, в інтерв'ю "Наодинці" Іво Бобул також пригадав, як під час святкування ювілею Леоніда Кучми він познайомився з Елтоном Джоном.