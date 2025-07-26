Іво Бобул висловився про скандальних Винника та Потапа й розмови з ними: "Наслідили недобре"

Потап, Іво Бобул, Олег Винник

Реклама

Народний артист України Іво Бобул, який нещодавно назвав свою секс-символку України, висловився про скандальних шоуменів Олега Винника та Потапа.

Поведінка обох під час війни викликає чимало запитань у шанувальників. Річ у тому, що Потап і Винник хоч і розповідають про допомогу Україні, але не приховують свого щастя за кордоном. А репер і загалом не цурається давати росіянам інтерв'ю та розважатися в їхній компанії. В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" Іво Васильович припустив, що українці не сприймуть повернення таких виконавців назад на сцену, адже вони вже давно просто зникли з поля зору.

Іво Бобул / © Скрін з відео "Наодинці"

"Думаю, що нема шансу повернутися в український шоубізнес. Тебе немає в списках. Наслідили недобре. Ніхто не знав і поїхали. А треба було просто сказати конкретику і все, йди собі. А тут раз і тебе раптово нема. Тебе просто забудуть", — зазначив артист.

Реклама

Крім того, Бобул зізнався, що свого часу спілкувався з обома й вони були цілком розумними. Тож співак не став категорично засуджувати артистів-втікачів, адже вважає, що кожен робить свій вибір сам.

"Один раз з Потапом спілкувався. Не дурна людина, має освіту. З Олегом спілкувалися. Але не під час війни. Але кожен свого щастя коваль", — додав зірка.

Нагадаємо, нещодавно Іво Бобул розповів про статки сина в США та на кого переписав своє майно у Києві.