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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
411
Час на прочитання
2 хв

Іво Бобул висловився про скандальних Винника та Потапа й розмови з ними: "Наслідили недобре"

Співак зізнався, чи мають шанс артисти повернутися до України.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Потап, Іво Бобул, Олег Винник

Потап, Іво Бобул, Олег Винник

Народний артист України Іво Бобул, який нещодавно назвав свою секс-символку України, висловився про скандальних шоуменів Олега Винника та Потапа.

Поведінка обох під час війни викликає чимало запитань у шанувальників. Річ у тому, що Потап і Винник хоч і розповідають про допомогу Україні, але не приховують свого щастя за кордоном. А репер і загалом не цурається давати росіянам інтерв'ю та розважатися в їхній компанії. В інтерв'ю  YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" Іво Васильович припустив, що українці не сприймуть повернення таких виконавців назад на сцену, адже вони вже давно просто зникли з поля зору.

Іво Бобул / © Скрін з відео "Наодинці"

Іво Бобул / © Скрін з відео "Наодинці"

"Думаю, що нема шансу повернутися в український шоубізнес. Тебе немає в списках. Наслідили недобре. Ніхто не знав і поїхали. А треба було просто сказати конкретику і все, йди собі. А тут раз і тебе раптово нема. Тебе просто забудуть", — зазначив артист.

Крім того, Бобул зізнався, що свого часу спілкувався з обома й вони були цілком розумними. Тож співак не став категорично засуджувати артистів-втікачів, адже вважає, що кожен робить свій вибір сам.

"Один раз з Потапом спілкувався. Не дурна людина, має освіту. З Олегом спілкувалися. Але не під час війни. Але кожен свого щастя коваль", — додав зірка.

Нагадаємо, нещодавно Іво Бобул розповів про статки сина в США та на кого переписав своє майно у Києві.

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