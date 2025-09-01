Іво Бобул здивував гонораром за виступ з Усиком і розповів, яким було їхнє знайомство: "Руки тремтіли"

Іво Бобул, Олександр Усик

Народний артист Іво Бобул поділився враженнями від знайомства з боксером Олександром Усиком, і розповів, чи отримував гонорар за свій виступ на його благодійному вечорі.

Відео, де легендарний співак Іво Бобул співає разом з Олександром Усиком, продовжує ширитися Мережею. І ось нарешті співак вперше прокоментував цей виступ і поділився подробицями, як дві легендарні постаті - сцени і спорту - познайомилися.

Нагадаємо, їх запальний номер відбувся на благодійному вечорі, який організувала дружина Олександра Усика, Катерина, аби підтримати дітей із Миколаєва, які втратили батьків внаслідок війни. На наше запитання, чи отримував Іво Бобул гонорар за свою участь у благодійному концерті, народний артист відповів, що ні. Ба більше, співак навіть не знав, що в цей вечір познайомиться нарешті з Олександром Усиком, з яким до цього лише переписувався.

"Я не знав, що він там буде. Мені сказали, що це вечір-акція, на якій збиратимуть гроші для дітей і військових. Хто це робить, я абсолютно не знав. Я взагалі не цікавлюся цим, коли мова йде про благодійність. Щодо Олександра, ми з ним переписувалися, але одне одного не бачили. А тут така от сталася подія. Чесно кажучи, я як маленька дитина, трохи переживав, навіть руки тремтіли, коли перший раз побачив Сашка. Ми обійнялися гарно. Я йому подякував за те, що він зробив для нашої держави. Бо це дійсно навіки. Я дуже його поважаю, що він підняв Україну на таку висоту. Не політикою, а саме спортом. Ну і, звісно, мені приємно, що він знає всі мої пісні", - відверто розповів Іво Бобул у коментарі ТСН.ua.

Олександр Усик і Іво Бобул нарешті познайомилися / © instagram.com/usyk_kate1505/

До слова, під час виконання хіта "Розмова з тобою" Олександр Усик не тільки підспівував Іво Бобулу, але й підтанцьовував у його стилі. Але, за словами Бобула, це він копіював рухи Усика, а не навпаки.

"Це я за ним повторював, а не він за мною. Дивлюся, що він танцює. Думаю, мені, мабуть, треба теж щось подібне робити, щоб було кльово. І у нас, здається, гарно все вийшло", - додає народний артист.

Зазначимо, поспілкуватися з Іво Бобулом журналістка ТСН.ua мала змогу за лаштунками концерту в Палаці спорту. Цими вихідними там відбулося святкування триріччя проєкту «ТАК А ШО ТИ?». В концерті, в якому діджеї вмикали українські і іноземні хіти минулих десятиліть, виступили й легендарні артисти. Зокрема, Наталія Могилевська, Павло Зібров, Тарас Петриненко, Віктор Павлік.

У концерті Іво Бобул заспівав свій хіт "А липи цвітуть"

"Я не за гонорар співав. За те, що мені просто приємно перед молоддю показати себе. Мені запропонували заспівати одну пісню і, звісно, я погодився", - прокоментував Іво Бобул свою участь у концерті.

Нагадаємо, нещодавно дружина Олександра Усика приголомшила, як їхня 15-річна донька подорослішала.