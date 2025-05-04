Іво Бобул зізнався, чи готовий піти у політику та чому не виїжджає з України під час війни

Іво Бобул / © facebook.com/ivo.bobul.94

Реклама

Народний артист України Іво Бобул чесно прокоментував свою готовність до політичної кар'єри.

71-річний виконавець зізнався, що насправді добре тямить у державних процесах, але поки утримається від зміни співочої кар'єри на політичну. Іво пояснює, що, прийшовши до влади, можна забруднити репутацію, тому прагне лишатися на сцені.

"Я політику розумію, але не люблю. Це брудна річ, то не моє. Моє – сцена", — поділився зірка в інтерв'ю Blik.

Реклама

Іво Бобул / © ivobobul.com.ua

З такою чіткою позицією Бобул додає, що виїжджати з України під час війни також не планує. Співак говорить, що відданий своїм шанувальникам і тому працюватиме на рідній землі.

"З першого дня повномасштабної війни я живу в Україні. Так, пару разів виїздив на концерти за кордон, але не більше того. Нікуди не емігрував. Я артистом став на цій землі, мене любить народ. Не любив би – не був би я на сцені стільки років. Чи можу я все це кинути, зібратися й в один день залишити Україну? Якби мені було років 15-19, то, можливо. А так, кому я на чужині треба? Я потрібен тут. Я не співаю для начальства, а для людей, простих людей, простих українців", — підсумував зірка.

Нагадаємо, нещодавно Іво Бобул шокував викриттям шахрайської схеми, в яку невідомі злочинці втягнули його ім'я.